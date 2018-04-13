Суд в Петербурге не стал выпускать под залог экс-главу субподрядчика новой сцены МДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. / ТАСС /. Смольнинский районный суд Петербурга отказал выпускать из-под стражи под залог в 3 млн рублей бывшего руководителя компании «Стройсоюз-СВ» Максима Корнеева , обвиняемого в хищении 45 млн рублей при проектировании новой сцены Малого драматического театра (МДТ) на Звенигородской улице. Как сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов Петербурга, бизнесмену продлили срок содержания под стражей на два месяца.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Корнеева сроком на два месяца, по 15 июня 2018 года. Защита просила избрать меру в виде залога в 3 млн рублей или домашний арест", — сказали в пресс-службе.

Фигурант свою вину не признает. В конце февраля этого года Смольнинский районный суд на два месяца заключил под стражу бывшего руководителя компании «Стройсоюз-СВ» Корнеева, обвиняемого в хищении 45 млн рублей при проектировании новой сцены Малого драматического театра. На заседании по избранию меры пресечения бизнесмен сообщил, что на счета «Стройсоюз-СВ» не поступали деньги, выделенные на проектирование второй сцены, они остались у компании «Театрально-декорационные мастерские», с которой также заключался договор в рамках строительства.

По версии следствия, Корнеев использовал давление на Владимира Халифа , одного из руководителей «Театрально-декорационных мастерских», пытаясь приобрести 51% акций компании и получить доступ к ее счетам.

Дело новой сцены МДТ Заказчиком строительства новой сцены МДТ по договору с Минкультуры РФ является ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». В 2013 году дирекция заключила госконтракт с «Театрально-декорационными мастерскими» на проектирование здания новой сцены. Прием и оплату выполненных работ также осуществляла дирекция.

Компания «Стройсоюз СВ», руководителем которой был Корнеев, выиграла конкурс на строительство новой сцены театра, но позже договор с ней был расторгнут. Расследование хищений 45 млн рублей при строительстве новой сцены МДТ было начато по инициативе Министерства культуры РФ.