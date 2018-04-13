Уикенд 14-15 апреля в Белгороде: Тотальный диктант, ралли, пляжный волейбол

Написать диктант

Проверить свои знания по русскому языку смогут все желающие в грядущую субботу, 14 апреля. Написать диктант можно будет на пяти городских площадках.

Что: диктант

Где: пять площадок

Когда:14 апреля в 14.00 Послушать музыку из кино

Что: концерт

Где: Белгородская филармония

Когда: 14 апреля в 19.00 Культурный минимум

15 апреля, в Международный день культуры, во всех регионах России стартует Всероссийская акция «Культурный минимум». Белгородцы смогут всей семьей бесплатно посетить культурные площадки своего региона: театры, музеи, открытые выставки, галереи и даже филармонию.

Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено. Следить за новостями и открытием регистрации можно здесь.

Что: акция

Когда: 15 апреля в 10.00 Посадить дерево

На выходных в главном парке городе белгородцы смогут поучаствовать в субботнике и поучаствовать в высадке деревьев. С 11.00 посетителей парка будет радовать концертно-развлекательная программа.

Что: субботник

Где: Центральный парк им. В. И. Ленина

Когда: 14 апреля в 13.00 Увидеть «Свадьбу в Малиновке»

С гастролями в Белгороде приезжает оркестр русских народных инструментов им. В. Гридина Курской государственной филармонии. Музыканты представят для белгородских зрителей оперетту «Свадьба в Малиновке».

Что: оперетта

Где: Концертный зал БГИИК

Когда: 14 апреля в 18.00 Поучаствовать в ралли

Поучаствовать в ежегодном любительском ралли могут те, кому есть 18 лет, а также у кого есть водительское удостоверение категории «В» и, конечно же, автомобиль.

Водители будут делиться на две зачётные группы:

«абсолютный зачет» (для всех желающих);«студенты и выпускники БГТУ им. В. Г. Шухова».

Что: ралли

Где: БГТУ имени Шухова

Когда: 14 апреля с 6.30 до 21.00:

Сыграть в пляжный волейбол

Любительский турнир по пляжному волейболу в Белгороде пройдет в Белгороде в ближайшие выходные. Принять участие в спортивном состязании смогут все желающие. Зарегистрироваться можно в группе в соцсети.

Что: соревнования

Где: Центр пляжных видов спорта «Sportangar»

Когда: 14 апреля в 10.00 — 15 апреля в 15.00 Сходить в театр

Независимый молодёжный театр «Новая сцена-2»

Что: «Моли дохнут — мотыльки парят»

Где: БГЦНТ (бывший ДК «Юбилейный»)

Когда: 14 апреля в 19.30 Что: «Марьино поле»

Где: БГЦНТ (бывший ДК «Юбилейный»)

Когда: 15 апреля в 19.30 Театр «Спичка»

Что: «Искушение идеологией идиота»

Где: Свято-Троицкий бульвар, 11 Когда: 14 апреля в 19.00 Что: «Игроки»

Где: Свято-Троицкий бульвар, 11 Когда:15 апреля в 19.00 БГДТ им. Щепкина

Что: «Приговорённый к счастью»

Где: Соборная, 1 Когда: 14 апреля 14.00 Что: «Женитьба»

Где: Соборная, 1 Когда: 14 апреля 18.00 Что: «Волки и овцы»

Где: Соборная, 1 Когда: 15 апреля в 18.00