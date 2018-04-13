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Уикенд 14-15 апреля в Белгороде: Тотальный диктант, ралли, пляжный волейбол
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Уикенд 14-15 апреля в Белгороде: Тотальный диктант, ралли, пляжный волейбол 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Написать диктант
Проверить свои знания по русскому языку смогут все желающие в грядущую субботу, 14 апреля. Написать диктант можно будет на пяти городских площадках.
Что: диктант
Где: пять площадок
Когда:14 апреля в 14.00  Послушать музыку из кино
Симфонический оркестр под руководством дирижера Рашита Нигматуллина исполнит мелодии из известных советских кинофильмов — «Цирк», «Волга-волга», «Весна», «Моя любовь», «Овод», «Поручик Киже», «Отелло», «Виндзорские проказницы». Прозвучит музыка Исаака Дунаевского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна.
Что: концерт
Где: Белгородская филармония
Когда: 14 апреля в 19.00  Культурный минимум
15 апреля, в Международный день культуры, во всех регионах России стартует Всероссийская акция «Культурный минимум». Белгородцы смогут всей семьей бесплатно посетить культурные площадки своего региона: театры, музеи, открытые выставки, галереи и даже филармонию.
Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено. Следить за новостями и открытием регистрации можно здесь.
Что: акция
Когда: 15 апреля в 10.00  Посадить дерево
На выходных в главном парке городе белгородцы смогут поучаствовать в субботнике и поучаствовать в высадке деревьев. С 11.00 посетителей парка будет радовать концертно-развлекательная программа.
Что: субботник
Где: Центральный парк им. В. И. Ленина
Когда: 14 апреля в 13.00  Увидеть «Свадьбу в Малиновке»
С гастролями в Белгороде приезжает оркестр русских народных инструментов им. В. Гридина Курской государственной филармонии. Музыканты представят для белгородских зрителей оперетту «Свадьба в Малиновке».
Что: оперетта
Где: Концертный зал БГИИК
Когда: 14 апреля в 18.00  Поучаствовать в ралли
Поучаствовать в ежегодном любительском ралли могут те, кому есть 18 лет, а также у кого есть водительское удостоверение категории «В» и, конечно же, автомобиль.
Водители будут делиться на две зачётные группы:
«абсолютный зачет» (для всех желающих);«студенты и выпускники БГТУ им. В. Г. Шухова».
Что: ралли
Где: БГТУ имени Шухова
Когда: 14 апреля с 6.30 до 21.00:
Сыграть в пляжный волейбол
Любительский турнир по пляжному волейболу в Белгороде пройдет в Белгороде в ближайшие выходные. Принять участие в спортивном состязании смогут все желающие. Зарегистрироваться можно в группе в соцсети.
Что: соревнования
Где: Центр пляжных видов спорта «Sportangar»
Когда: 14 апреля в 10.00 — 15 апреля в 15.00  Сходить в театр
Независимый молодёжный театр «Новая сцена-2»
Что: «Моли дохнут — мотыльки парят»
Где: БГЦНТ (бывший ДК «Юбилейный»)
Когда: 14 апреля в 19.30  Что: «Марьино поле»
Где: БГЦНТ (бывший ДК «Юбилейный»)
Когда: 15 апреля в 19.30  Театр «Спичка»
Что: «Искушение идеологией идиота»
Где: Свято-Троицкий бульвар, 11  Когда: 14 апреля в 19.00  Что: «Игроки»
Где: Свято-Троицкий бульвар, 11  Когда:15 апреля в 19.00  БГДТ им. Щепкина
Что: «Приговорённый к счастью»
Где: Соборная, 1  Когда: 14 апреля 14.00  Что: «Женитьба»
Где: Соборная, 1  Когда: 14 апреля 18.00  Что: «Волки и овцы»
Где: Соборная, 1  Когда: 15 апреля в 18.00
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