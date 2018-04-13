16 апреля в Центре городской культуры, ул. Пушкина, 15, состоится премьерный показ документального спектакля «Прощай, Блюхер!» в постановке лаборатории «Открытый код».
В основу спектакля положен сюжет о начальнике НКВД по Свердловской области Дмитрии Дмитриеве и знаменитом маршале Василии Блюхере, оказавшихся в одной камере Бутырской тюрьмы. В постановке использованы документальные материалы книги памяти жертв политических репрессий. Вход бесплатен, но обязательно зарегистрируйтесь. Начало спектакля в 18.30.