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На этой неделе в «Севастопольце» открылась театральная гостиная
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На этой неделе в «Севастопольце» открылась театральная гостиная 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В честь Международного дня театра 11 апреля во Дворце творчества «Севастополец» провели праздник.
Во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» 11 апреля состоялся праздник, посвященный Всемирному дню театра. Мероприятие проходило по адресу: ул. Большая Юшуньская, д. 14.
Зрители, которых пришли на театральную гостиную, увидели отрывки из новых театральных и хореографических постановок. Театральная студия «Друзья» показала отрывки из сказок. Коллектив спортивного танца «Радуга» представил хореографические композиции. Также выступил хореографический ансамбль «Анима».
Концерт был замечательный, зрителям очень понравилось выступление юных артистов.
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