На этой неделе в «Севастопольце» открылась театральная гостиная

В честь Международного дня театра 11 апреля во Дворце творчества «Севастополец» провели праздник.

Во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» 11 апреля состоялся праздник, посвященный Всемирному дню театра. Мероприятие проходило по адресу: ул. Большая Юшуньская, д. 14.

Зрители, которых пришли на театральную гостиную, увидели отрывки из новых театральных и хореографических постановок. Театральная студия «Друзья» показала отрывки из сказок. Коллектив спортивного танца «Радуга» представил хореографические композиции. Также выступил хореографический ансамбль «Анима».

Концерт был замечательный, зрителям очень понравилось выступление юных артистов.