Афиша 76.ru: будущее театральной России, уроки по акварели и бесплатный итальянский

Чем дальше весна — тем больше событий, концертов, открытий и фестивалей приходит в Ярославль. 76.ru собрал интересную афишу на эти выходные.

Рэп-пятница

Уже сегодня можно отлично отдохнуть на презентации нового альбома, начинённого качёвым рэпом, от Bumble Beezy.

Где: бар «Китайский лётчик Джао Да». Когда: 13 апреля в 19:00. Почём: от 700 рублей.

Рэперы представят новый альбом

Экскурсия с дегустацией кофе

Каждую субботу торгово-развлекательный центр «Аура» устраивает пешеходные экскурсии по Ярославлю. В эти выходные разговор будет о самих ярославцах и особенностях их характера. Заканчивается прогулка дегустацией кофе.

Где: от памятника 1000-летия Ярославлю. Когда: 14 апреля в 13:00. Почём: бесплатно.

Экскурсия-прогулка с гидом по центру Ярославля

Будущее театральной России

Волковский театр ждёт нас на большом фестивале, который продлится до 22 апреля. В эти выходные нас ждут постановки ярославского театрального института «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру и «Прогулка Темноте» от культурного центра «Хитровка» из Москвы. Фестиваль открывается сегодня постановкой ГИТИСа «По РУСИ» в 18:30.

Где: театр имени Фёдора Волкова. Когда: 13 апреля в 18:30, 14 апреля в 18:00, 15 апреля в 14:00. Почём: билеты от 100 рублей на сайте театра пока ещё есть на все представления.

Театральные выходные будут насыщенными

Уроки акварели

Давно хотели попробовать стать художником? Ну, или хотя бы попытаться изобразить что-то красивое? Пробуйте на уроках по акварели. Лёгкие, словно воздушные цветовые линии, иллюзорная полупрозрачность художественной композиции — вот такой удивительный и даже мистический эффект достигается с помощью использования этой техники.

Где: музей «Мой любимый мишка», улица Почтова, 8. Когда: 15 апреля с 13:00. Почём: 500 рублей.

Научиться рисовать просто!

Говорим по-итальянски

Тяжело ли учить иностранные языки? А вы попробуйте! Этот горячий итальянский разговор — уже в эти выходные можно познакомиться с этим языком и его носителем — гостьей из Италии Вероникой Мальони.

Где: Unicorn — центр европейских языков, улица Трефолева, 20. Когда: 15 апреля с 9:00 до 18:00 день открытых дверей. Почём: бесплатно при записи по телефону 59-45-98.

Попробуйте заговорить на итальянском

Пятничная игротека

Пятница 13-го не покажется такой мистической, если встретиться в весёлой компании и устроить вечер игр. Как раз такой пройдёт сегодня, чтобы поиграть в «Авалон». Присоединяйтесь!

Где: тайм-кафе «Самое время», улица Трефолева, 22. Когда: 13 апреля в 19:00. Почём: вход по тарифу тайм-кафе.

Встречаемся и играем