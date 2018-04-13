Сарамаго, Булгаков, Гоголь: любимые книги Владимира Панкова

Какие книги есть в личной библиотеке художественного руководителя Центра драматургии и режиссуры Владимира Панкова ? К рассказам какого писателя он возвращается снова и снова? Какого автора он называет своим учителем? Mos.ru продолжает серию материалов, в которых московские деятели культуры рассказывают о любимых книгах.

— Я иногда завидую людям, которые стараются прочитать все, что появляется на прилавках книжных магазинов. Я так не могу, я не всеяден.

Считаю, что я должен встретиться с книгой. Или книга должна меня найти. В данном случае мой проводник — это театр. Благодаря работе у меня есть возможность и время знакомиться с новыми произведениями, и меня очень радует, когда пьесы сами меня находят. Театр меня воспитывает, заставляет много читать.

Сегодня у всех есть гаджеты, в них можно загружать книги, читать. Но я предпочитаю бумажные книги. И я постоянно говорю своему сыну: «Читай, читай как можно больше».

«Евангелие от Иисуса», несмотря на название, относится не к религиозной, а к художественной литературе. Книга была запрещена многими конфессиями, почему — не знаю, но она потрясающая. Сарамаго совершенно иначе смотрит на историю самого Иисуса Христа.

Особенно мне запомнился один момент. Иосиф шел в город из пещеры, где оставил жену с младенцем Иисусом. К нему явился ангел и сказал, что он должен сейчас же вернуться к семье и бежать из города, потому что царь Ирод даст приказ умертвить всех младенцев мужского пола. Вот как смотрит на этот эпизод автор книги: После появления ангела Иосиф побежал, причем через весь город, но не постучался ни в одну дверь, чтобы предупредить других и попытаться спасти хотя бы одно дитя.

Николай Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий»

Мой отец читал мне на ночь не сказки, а «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Я боялся. А он мне говорил: «Я тебе потом еще „Вия“ прочитаю, ты вообще спать не будешь».

Природа произведений Гоголя — древняя, архаическая. Можно заметить, что в текстах практически нет запятых, у него длинные, витиеватые фразы, но при этом безумно музыкальные. Это то ли заговор, то ли нашептывание, то ли крик.

В его произведениях наблюдается поединок между духовным и животным началом — что есть и у нас в жизни. Кстати, он безумно сексуальный автор. Один полет Хомы Брута на ведьме — это практически Камасутра, если вчитаться.

Мне трудно выделить что-то одно в творчестве Антона Павловича Чехова, я люблю абсолютно все его произведения. Недавно ставил «Три сестры», до этого — «Свадьбу», это был совместный проект Чеховского фестиваля и Национального академического театра имени Янки Купалы. Я считаю, что эта пьеса сама нашла меня.

Однажды я включил телевизор, а там шел фильм «Свадьба» с Фаиной Раневской и Эрастом Гариным . И я подумал, что это хороший материал для музыкального спектакля. И тут же мне позвонил президент Чеховского фестиваля Валерий Шадрин , который предложил поставить «Свадьбу».

Это похоже на настоящий диалог. Ты встречаешься с книгой, и есть только ты и автор. Самое интересное, когда в процессе репетиций перечитываешь текст, и автор начинает тебе отвечать, и ты можешь с ним в некоторых случаях даже не согласиться.

Эту книгу мне подарили недавно, я еще не закончил ее читать, но я счастлив, что она попала ко мне в руки. Это воспоминания, исповедь знаменитого «грустного клоуна». Я считаю его своим учителем, он показывает мне, куда надо идти.

Как человек, который был профессиональным боксером, стал клоуном? Какой нужно обладать силой воли? Но он был несчастен, он умер на улице и ему никто не помог, все подумали, что это лежит какой-то пьяница.

Енгибаров объясняет в своей книге, что часто смотрит на действительность как на игрушечный мир: «Вот листок бумаги, вот чашка кофе. И это может стать целой историей. Например, чашка, перевернувшись, превратится в корабль».

«Мастер и Маргарита» — моя настольная книга. Многие молодые люди могут видеть в этом произведении только мистическую составляющую, но мне кажется, что в этом ничего плохого нет, в этом и есть Булгаков. Во время чтения романа начинаешь понимать, что наш мир гораздо больше, шире, а погружаться в текст — одно удовольствие.

Еще там есть пересечения с Евангелием, с библейскими сюжетами. Что делает автор? Он берет архаику и помещает ее в будущее. Он уходит в прошлое, чтобы пойти дальше. И все его персонажи есть среди нас. Где пролегает грань между реальностью и нереальностью? Иногда мне кажется, что наша реальность — это и есть мистика.