Топ-7. Куда пойти в выходные?

В эти выходные окунаемся в таинство языческого праздника Ивана-Купалы, продолжаем пасхальные гуляния, вспоминаем стихи и песни Роберта Рождественского , впитываем подлинный колорит Востока, смотрим выставку авторских игрушек, идем на веселый субботник и делаем еще много интересного. Все, самые яркие события в округе — в моей статье. Итак, что стоит сделать в эту субботу и воскресенье? Тропарево-Никулино 1. Посмотреть «Сказку о богатыре Кахрамоне, восточной царевне и волшебной птице Симург» Кукольный спектакль пропитан восточным колоритом, как пахлава медом. В этой удивительной узбекской легенде, приправленной искрометным народным юмором, мужественному батыру Кахрамону, влекомому жаждой подвигов и приключений, предстоит море испытаний. Ведь восточная мудрость гласит, что лучше прожить один день соколом, чем год — курицей. Спектакль перенесет вас в мир, где обитают фантастические твари: кровожадные драконы и проницательные маги, волшебные джины, ужасные дивы и вещая царь-птица Симург, берущая под свое крыло всех героев. А весь этот невероятный калейдоскоп событий пройдет в сопровождении сладкозвучной народной музыки, льющейся из старинных узбекских инструментов. Спектакль пройдет на сцене в Филармонии-2. Цена билета от 900 рублей. Когда: 15 апреля в 11:00 и 15:00 2. Сходить на выставку «Юные герои сороковых, пороховых» в музей обороны Москвы

рис. : detigeroi.ru В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч детей и подростков младше 16 лет служили в Красной армии, воевали в партизанских отрядах, состояли в подпольных организациях. До войны это были самые обычные мальчишки и девчонки. Учились, играли с друзьями во дворах и, конечно же, мечтали о светлом будущем. Но наступило оно не для всех… Вот, что пишут о выставке на сайте музея: «Обагренное кровью и политое слезами детство сделало короткими жизни многих мальчишек и девчонок… Отложив книжки и учебники, они трудились в тылу, становились сынами полка, разведчиками, подпольщиками, пленниками фашистских лагерей смерти. Детям «сороковых, пороховых» предстояло бороться с врагами… не на жизнь, а на смерть. И когда дети оказывались в пекле, они вели себя как настоящие герои, вынося то, что и взрослому преодолеть не всегда под силу». На выставке можно будет увидеть иллюстрации студентов художественного института имени Сурикова, воссоздавших образы юных героев Великой Отечественной войны их подвиги. И личные вещи, документы, фотографии участников подпольной организации «Молодая гвардия». Когда: до 2 сентября Фили-Давыдково Вспомнить детство вместе с «Апрельскими макси-минами»

фото: «Галерея XXI века»

«Галерея XXI века» вот уже не первый год проводит любопытнейшую выставку авторской игрушки и книжной иллюстрации «Апрельские Макси Мины». У нее есть предыстория — несколько лет назад в галерее задумали долгоиграющий проект, в котором решили соединить театр, анимацию, книгу и авторскую игрушку. Оказалось, что многие художники-иллюстраторы создают ещё и прекрасные игрушки. А художники кукольники — волшебные рисунки к сказкам. Так и родилась в галерее мысль собрать вместе этих замечательных мастеров и веселых выдумщиков на выставке-игре. И это действительно самая жизнерадостная весенняя выставка в столице. Так что, если хотите с головой погрузиться в прекрасный мир творчества и детства — непременно приходите! Когда: до 6 мая с 11:00 до 20:00 Филевский парк 1. Увидеть «Русские сезоны» в фольклорном центре Людмилы Рюминой

фото: rumina.ru Хотите окунуться в таинство языческого праздника «Иван-Купала», радостную ярмарочную суету, магию колядок и веселье широкой Масленицы? Словом, увидеть сочное шоу с русским колоритом? Музыкальный спектакль «Русские сезоны» — это сплав славянских обычаев и новых веяний. Старинные и обрядовые песни на концерте прозвучат и в современной обработке и в традиционном исполнении. И все это живописное действо дополнит красочная авторская хореография. В театре утверждают, что заглянув к ним на огонек в эту субботу, вы не только не разочаруетесь, но и получите самые сильные эмоции и незабываемые впечатления! Цена билета от 400 рублей. Когда: 14 апреля в 19:00 2. Встретить фестиваль «Пасхальный дар» в парке «Фили»

Борис Кауфман фото: parkfili.com Пасхальные гуляния продолжаются! И в эти выходные в парке вас ждут увлекательные мастер-классы, где научат мастерить и расписывать яркими красками всевозможные игрушки, яйца, куличи, сувениры. Гвоздем фестиваля станут зажигательные концерты (на которых прозвучит русский фольклор и народные песни в современной танцевальной обработке). Кроме того, гостей парка ждут удивительные детские спектакли и веселые скоморохи. А настроение фестиваля зададут выступления церковных хоров с праздничными пасхальными песнопениями. Так же всех желающих ждет познавательная беседа с православным священником. Когда: 14 и 15 апреля с 13:00 до 19:00 Солнцево Вспомнить Роберта Рождественского в библиотеке №221 фото: РИА Новости

Оскар Фельцман, Ян Френкель, Марк Фрадкин, В библиотеке прозвучат «Песни любви и верности» на стихи популярного советского поэта. В содружестве с Рождественскими писали самые талантливые композиторы СССР: Микаэл Таривердиев Евгений Мартынов . И звучали эти песни не только в концертных залах, но и во многих (теперь уже ставших культовыми) кинофильмах. Роберт Рождественский принадлежал к творческому поколению шестидесятников — его произведения пропитаны духом свободы и согреты оттепелью. Рождественский был и до сих пор остается любимым многими за удивительно искреннюю, талантливую и глубокую лирику. Поэт ушел из жизни в 1994 году, но остался жить в полюбившихся народу песнях, самые известные из которых и вспомнят на концерте «Песни любви и верности» молодые исполнители — лауреаты всяческих конкурсов и победители музыкальных фестивалей. Концерт пройдет по адресу: улица Авиаторов, дом 7. Вход свободный. Когда: 14 апреля в 16:00 Дорогомилово Пойти на субботник в Парк Победы

Весенний субботник — прекрасный способ не только привести в порядок любимый парк, но и разогнать хандру, размявшись на свежем воздухе в солнечный денек. А еще — вспомнить добрую традицию потрудиться «всем миром, всем народом», которая зародилась в России в далеком 1919 году. Добровольцам нужно будет подготовить парк к летнему сезону и убрать листву. Грабли, пакеты, перчатки можно взять с собой или получить в пунктах выдачи инвентаря. А в награду за труд всех участников субботника ждут мастер-классы, на которых научат ладить и декорировать скворечники, кормушки для белок и сувениры из веток, шишек и всего, что можно найти в парке. Кроме того, подбадривать трудящихся живой музыкой и песнями будут фолк-группы «Бояре» и«Летовица», народная певица Анастасия Карасева, театр «Вечерка». А еще всех ждут русские народные забавы и игры. Приходите сами и приводите с собой друзей! Атмосфера будет теплой вне зависимости от погоды. Когда: 14 апреля в 09:00 Всем удачных выходных!