Ещё
В районе Марьино покажут спектакль «Дядя Степа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В районе Марьино покажут спектакль «Дядя Степа» 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
В воскресенье, 15 апреля, в библиотеке №129 района Марьино состоится бесплатный показ спектакля для детей от 4 лет «Дядя Степа».
— На сцене будут представлен рассказ о детских шалостях и секретах. Спектакль представляет собой микс из нескольких произведений известного детского писателя Сергея Михалкова, — пояснила заведующая библиотекой Елена Пеленова.
Спектакль начнется в 18.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Вход свободный. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 345-21-01. (то)
Управа района Марьино: последние новости
Кадеты сдали нормативы ГТО в бассейне «Марьино» Яркие краски осени сохранят в букетах на мастер-классе в районе Марьино В кинотеатре на Люблинской 15 апреля состоится детский киносеанс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть51
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром165
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова13
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение