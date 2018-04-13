В районе Марьино покажут спектакль «Дядя Степа»

В воскресенье, 15 апреля, в библиотеке №129 района Марьино состоится бесплатный показ спектакля для детей от 4 лет «Дядя Степа».

— На сцене будут представлен рассказ о детских шалостях и секретах. Спектакль представляет собой микс из нескольких произведений известного детского писателя Сергея Михалкова , — пояснила заведующая библиотекой Елена Пеленова

Спектакль начнется в 18.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Вход свободный. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 345-21-01. (то)