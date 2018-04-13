Мариинский театр объявил продажу абонементов на новый сезон

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости . Мариинский театр в пятницу представил 45 абонементов на сезон 2018/2019, составленных из спектаклей на исторической сцене, «Мариинском-2» и Концертном зале театра, ряд абонементов Концертного зала и камерных залов Мариинского-2 будет опубликован дополнительно, сообщили в пресс-службе Мариинки.

Несколько абонементов будет посвящено 200-летию Мариуса Петипа — новый цикл «От Петипа до наших дней», а также абонементы «Балетная классика», «Балет: классика и современность» и «Петипа».

В новый сезон перейдут зарекомендовавшие себя программы: «Мировые премьеры Мариинского театра», «Французский абонемент», «Времена года», включающие как оперные, так и балетные спектакли. Традиционно широко будут представлены монографические циклы: «Чайковский», «Глинка», «Римский-Корсаков», «Щедрин», «Балеты Прокофьева и Стравинского», «Верди I» и «Верди II», «Вагнер. Штраус».

Спектакли, созданные по литературным произведениям, объединены в абонементы: «Опера VS Балет», «Пушкин», «Шекспир», «По страницам русской классики», «По страницам классики мировой литературы», «Сказки».

Юным зрителям адресованы интерактивные концерты-занятия «Академии юных театралов», и одноактные спектакли проекта «Театр на час». Популярные семейные абонементы представлены в четырех программах «В Мариинский театр всей семьей».

Абонементы «Шедевры Мариинского театра», «Герои и властители», «Сила любви», «Манящий Восток», «Рок судьбы» включают лучшие спектакли оперного и балетного репертуара.

Узнать об истории музыкальных произведений можно будет на лекциях-концертах «Шедевры на все времена» профессора Санкт-Петербургской консерватории, главного специалиста-музыковеда Мариинского театра Леонида Гаккеля.