Мариинский театр выпустил к новому сезону 45 абонементов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Мариинский театр выпустил к новому сезону 45 взрослых и детских абонементов, составленных из спектаклей на трех его сценах. Эти абонементы уже можно приобрести, сообщила ТАСС в пятницу пресс-атташе театра Анна Касаткина

"Уже началась продажа 45 абонементов сезона 2018/19, составленных из спектаклей на исторической сцене, в Мариинском-2 и в Концертном зале. Ряд абонементов Концертного зала и камерных залов Мариинского-2 будет опубликован дополнительно", — сказала Анна Касаткина.

Несколько абонементов посвятят 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа — новый цикл «От Петипа до наших дней», а также абонементы «Балетная классика», «Балет: классика и современность» и «Петипа».

Широко предоставят монографические циклы: «Чайковский», «Глинка. Римский-Корсаков», «Щедрин», «Балеты Прокофьева и Стравинского», «Кольцо нибелунга», «Вагнер. Штраус». А Верди даже не уместился в один абонемент — его оперы объединены в два цикла. Спектакли, созданные на основе литературных произведений, составили абонементы «Опера VS Балет», «Пушкин», «Шекспир», «По страницам русской классики», «По страницам классики мировой литературы», «Сказки».

Юным зрителям адресованы интерактивные концерты-занятия «Академии юных театралов» и одноактные спектакли проекта «Театр на час». Популярные семейные абонементы представлены в четырех программах «В Мариинский театр всей семьей»..

Узнать об истории музыкальных произведений можно будет на лекциях-концертах «Шедевры на все времен» профессора Санкт-Петербургской консерватории, главного специалиста— музыковеда Мариинского театра Леонида Гаккеля.