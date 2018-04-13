Фестиваль «Пасхальный дар» продолжается в Лианозовском парке

На главной площади Лианозовского парка продолжается фестиваль «Пасхальный дар». Встретить весну в прекрасном настроении всей семьей приглашают жителей района. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«До 15 апреля для гостей фестиваля на главной сцене Лианозовского парка и площади у сцены пройдет удивительный карнавал событий: танцевальные и музыкальные коллективы, кукольные спектакли, мастер-классы и пасхальные квесты, анимационные программы и уличные театры. Взрослых и малышей ждут погружение в фольклор, знакомство с пасхальными традициями и возможность принять участие в представлениях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подробное расписание можно узнать на сайте парка. Напомним, он находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. (вт)