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Фестиваль «Пасхальный дар» продолжается в Лианозовском парке
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Фестиваль «Пасхальный дар» продолжается в Лианозовском парке 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
На главной площади Лианозовского парка продолжается фестиваль «Пасхальный дар». Встретить весну в прекрасном настроении всей семьей приглашают жителей района. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«До 15 апреля для гостей фестиваля на главной сцене Лианозовского парка и площади у сцены пройдет удивительный карнавал событий: танцевальные и музыкальные коллективы, кукольные спектакли, мастер-классы и пасхальные квесты, анимационные программы и уличные театры. Взрослых и малышей ждут погружение в фольклор, знакомство с пасхальными традициями и возможность принять участие в представлениях», — говорится в сообщении пресс-службы.
Подробное расписание можно узнать на сайте парка. Напомним, он находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. (вт)
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