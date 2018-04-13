Текст тотального диктанта в КЦ «Зеленоград» прочтет актер «Ведогонь-театра»

14 апреля любителей словесности ждет очередной «Тотальный диктант». В Зеленоградском округе проверить свои знания в русском языке можно будет на нескольких площадках. Одна из них расположится в атриуме Культурного центра «Зеленоград».

В этом году текст диктанта, который начнется в 14.00, будет читать актер «Ведогонь-театра» Ярослав Шевалдов — выпускник актерского факультета РУТИ-ГИТИС, участник пяти постановок зеленоградского театра. Регистрация на диктант начнется с 13:00, можно также пройти оnline-регистрацию по ссылке.

Работы зеленоградских участников тотального диктанта будут проверять учителя-волонтеры под руководством экспертной комиссии, согласно единым критериям оценки. Отличников пригласят на церемонию награждения, которая пройдет в КЦ «Зеленоград».