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Творческие малыши из Войковского приняли участие в «Фестивале сказок»
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Творческие малыши из Войковского приняли участие в «Фестивале сказок» 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
В школе №717 Войковского района прошел ежегодный «Фестиваль сказок». В нем приняли участие юные артисты, представившие сказки «Кто сказал „мяу“, „Как поросенок бабушку поздравлял“, „Каша из топора“ и „Царь Егор решил жениться“.
— Подготовка к фестивалю помогает малышам развить творческие способности. Кроме того, ребята закрепляют умение использовать средства выразительности — интонацию, мимику, жест — для раскрытия образа персонажа в разных видах театра, — заявили в администрации школы.
Добавим, что „Фестиваль сказок“ проводится не первый раз и уже успел стать традиционным в школе №717. (ео)
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