Творческие малыши из Войковского приняли участие в «Фестивале сказок»

В школе №717 Войковского района прошел ежегодный «Фестиваль сказок». В нем приняли участие юные артисты, представившие сказки «Кто сказал „мяу“, „Как поросенок бабушку поздравлял“, „Каша из топора“ и „Царь Егор решил жениться“.

— Подготовка к фестивалю помогает малышам развить творческие способности. Кроме того, ребята закрепляют умение использовать средства выразительности — интонацию, мимику, жест — для раскрытия образа персонажа в разных видах театра, — заявили в администрации школы.

Добавим, что „Фестиваль сказок“ проводится не первый раз и уже успел стать традиционным в школе №717. (ео)