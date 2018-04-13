Продюсер мюзикла «Маяковский» рассказал о премьере

В пятницу, 13 апреля, на сцене Московского государственного Театра Луны состоялась премьера городского мюзикла «Маяковский». Корреспондент «ВМ» пообщался с продюсером постановки Дмитрием Калантаровым об особенностях постановки и состоянии современного театра.

— Сколько сегодня стоит поставить мюзикл?

— К вопросу формирования бюджета можно подойти по-разному. Если, так скажем, платить за все — то есть проводить мероприятие полностью частным образом, без какой-либо поддержки со стороны государственных ресурсов, то на сегодняшний день нижняя планка –двадцать миллионов рублей. Верхняя граница, естественно, зависит от масштабности, количества используемых спецэффектов и прочих средств художественной выразительности, размеров гонораров и других факторов. Если же использовать возможность сотрудничества с репертуарным театром на партнерской основе, например, если театр предоставляет сторонней продюсерской компании свои ресурсы, то финансовые вложения могут ограничиться суммой от 5 до 15 миллионов рублей.

— Расскажите, как происходит процедура поиска господдержки?

— По сути, это инициатива продюсера — когда у него появляется замысел и какие-то базовые ресурсы для реализации проекта, то ему предстоит найти партнера в лице государственного театра. Таким образом реализован и мюзикл «Маяковский», премьера которого состоялась сегодня, 13 апреля, на сцене Московского Государственного Театра Луны.

— Сколько новых спектаклей в год может выходить в театре?

— Некоторые театры работают как фабрика производства спектаклей, а другие без конца крутят старые постановки — тут как и во всем нужно соблюдать баланс. Выпускать минимум 3-4 премьеры в год, если составить грамотный план, в котором весь репетиционный процесс укладывается в пару месяца, я считаю в состоянии абсолютно каждый театр. Для театров, которые самостоятельно не вышли на целесообразный план выпуска новых спектаклей — тоже есть оптимальное решение — становиться партнерами сторонних продакшн-компаний и участвовать в создании ко-продукции.

— Как происходит прогнозирование — окупится ли тот или иной проект? Насколько эти прогнозы реальны? Были ли в вашей практике, например, неожиданные успехи, или наоборот, яркие провалы?

— Как правило, все рассказывают о больших триумфах — не буду скрывать, у нас есть некоторое количество успешных проектов с точки зрения творческой, но больший опыт всегда получаешь от крупных провалов. Могу похвастаться личным опытом, который очень дорого нам обошёлся — когда прекрасный прогноз не сбылся и обернулся крахом всего проекта. Несколько лет назад мы ставили мюзикл «Алые паруса», с потрясающей музыкой Максима Дунаевского и очень большой затратной частью. Мы сделали ставку на гастроли с мюзиклом по городам России с большим туристическим потоком — Санкт-Петербург и Сочи. Наша ставка «не сыграла». Переезды со всей труппой и оборудованием обошлись безумно дорого, в итоге эти расходы не окупились и проект пришлось закрыть. Это был уникальный опыт — хотя бы потому, что мы поняли — нельзя пытаться делать кальку с зарубежных схем работы — в нашей стране пока очень слабо развита практика, которая работает, скажем в Нью-Йорке и Лондоне — когда большой туристический поток обеспечивает основную аудиторию Бродвейских и Вест-Эндовских мюзиклов.

Не могу не отметить, что все наши партнеры, участники и подрядчики по проекту с пониманием отнеслись к ситуации, за что им большое спасибо.

— Сколько времени прошло от задумки и до реализации проекта?

— С момента когда мы начали активную работу над материалом и до премьеры прошло девять месяцев — это, на мой взгляд, довольно символично. Кстати, по моему опыту работы это оптимальный срок для реализации большого проекта при наличии исходного авторского материала.

— Как долго вы планируете показывать мюзикл?

— Само собой, хотелось бы как можно дольше. Но я реально смотрю на вещи и считаю, что если зритель на постановку не идет, то проект надо закрывать. К сожалению, на сегодняшний момент многие театры не избавляются от такого «балласта» и могут годами ставить спектакли, которые не окупаются и не пользуется популярностью у зрителя. Надеюсь, что у нашей постановки будет другая судьба.

— Почему, на ваш взгляд, сегодня, при таком разнообразии, существуют проекты, которые не пользуются популярностью, но их не закрывают?

— А кто может их закрыть? Если руководство театра приняло решение ставить такой материал, исходя из имеющегося творческого и финансового капитала, значит их это устраивает. Но с этого года Правительством Москвы была принята очень правильная, на мой взгляд, реформа, в рамках которой к театрам перестали применять требования по установленному количеству показов в течении сезона и предоставили финансовую свободу. И если раньше некоторые театры были вынуждены отыгрывать никому не нужные и давно выпущенные спектакли и из-за этого не могли погрузиться в репетиционный процесс, то сейчас они абсолютно вольны в формировании план своих работ. Также важно, что сейчас репертуарные театры стали получать государственную поддержку в виде гранта и могут сами решать, на какие статьи расходов в процентном соотношении ее использовать — это очень прогрессивное решение руководства Департамента культуры, которое, я уверен, вызовет много позитивных изменений.

Конечно, есть и обратная сторона этой реформы — возникает опасность, что для многих руководителей театров появится соблазн начать тупо сдавать свою сцену в аренду на лево и на право, сокращая количество проката собственных постановок, вместе с тем одновременно снимая с себя ответственность за выпуск востребованного продукта. Но с этим тоже можно бороться, если, например, обязать выпускать все театры минимум по 3-4 новых спектакля в год.

— Сейчас на ваш взгляд уже подросла новая смена работников театра?

— Мне кажется, смена есть всегда. Уже многие годы из театральных вузов выпускается огромное количество выпускников. Где эти люди? Процесс кадровой перестановки в менеджменте театров долгое время был сильно заторможен. Во-первых, многие театры не могут предложить молодым выпускникам приемлемых условий для работы — я, конечно, не имею в виду топовые площадки, в которых четко отлажена работа, но если выпускник приходит в какой-то театр и видит, что там болото, то в лучшем случае, он уйдёт, а в худшем — он останется и станет частью этого болота. Большая часть персонала в театрах работает по бессрочным контрактам. Причем это не только технический персонал или администрация, но и творческий коллектив. При таком раскладе каждый артист держится за свое положение и статус, за тот материал и обстановку, в котором он комфортно существует. Перевод на срочные контракты серьезно простимулировал бы процесс смены кадров. Тогда труппа потеряет возможность диктовать пришедшему новому руководству свои условия. Причем самим артистам, которые действительно востребованы, тоже гораздо выгоднее быть на разовых ролях, потому что это дает возможность совмещать работу в нескольких постановках.

Когда в театре существует какая-то ротация артистов, это создает определенное движение и в коллективе, и в зрительской аудитории — у многих артистов есть «свои» зрители, которые будут с удовольствием смотреть разные спектакли с их участием и в результате все от этого только выигрывают.

Конечно, для тех сотрудников, которые не хотят уходить с насиженного места, пользуясь привилегиями в рамках бессрочных договоров, но вместе с этим не создают ничего нового и нужного — такая форма работы считается неприемлемой.

— Существует ли сегодня такое понятие, как меценатство?

— Закон о меценатстве в той редакции, в которой он существует сейчас только объясняет нам значение этого слова, но никаким образом не стимулирует самого мецената. Конечно, в пример всегда приводятся меценаты, которые безвозмездно помогали и не нуждались ни в каких льготах. Но на сегодняшний день ситуация другая — в те времена просто не было такого количества театров, которые бы нуждались в дополнительной поддержке частных лиц и компаний. Поэтому для более эффективного развития нужны новые механизмы для стимулирования бизнес-сообщества. Сейчас все поощрения сводятся к благодарственным грамотам и медалям — но было бы действенно здорово, если бы компании могли направлять минимальный процент от своего оборота на поддержку исполнительского искусства, но эта сумма выводилась бы из зоны налогообложения. Это бы благотворно отразилось на всех театрах, независимо от уровня подчинения.