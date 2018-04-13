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Калужские «совы» слетелись на Ночь космонавтики
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Калужские «совы» слетелись на Ночь космонавтики 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
12 апреля к празднованию Дню космонавтики подключился калужский Драматический театр. Мероприятие было необычным. На его альтернативность намекало даже название — «Ночь космонавтики». В десять вечера калужские «совы» слетелись в театр и по привычке устроились в зрительном зале. Но не тут-то было: их попросили подняться на большую сцену и наблюдать аудио-визуальное действие с непривычного ракурса. Перформанс «Космос элементарный» от инициативной танцевальной группы «Поверхностное Натяжение» не вел зрителей по сюжетной линии, а заставлял генерировать ассоциации и мысли. Казалось, что герои в светлой одежде плавают в невесомости. Приближаясь к прорыву, они осекались и, обессиленные разочаровывались. Но все же завершились их муки «хэппи-эндом»: они познали тайны Вселенной, обняли случайных зрителей и уселись в зрительном зале. Свет погас и стало непонятно, ты всматриваешься в бездну, она в тебя, или это взаимно. Минуя лабиринты театральных коридоров, наполненных загадочными космонавтами-музыкантами, безумными учеными и изобретателями, гости оказались на малой сцене. Там их поприветствовал Владимир Хрущёв — главный режиссер театра. Он представил премьерный спектакль «Отчаянные мечтатели» по фантастической повести Циолковского «Вне Земли». Фото Андрея Горлачева Над его постановкой работал московский режиссер Дмитрий Бурханкин. В десяти эпизодах герои в то ли клоунских, то ли стимпанковских нарядах стремились к заветной цели — улететь в космос. Добившись своего, они задорно и бесстрашно исследовали бесконечность, прерываясь на дегустацию урожая из космической оранжереи и вальсируя в открытом космосе под Hallelujah Коэна. Алина КОВАЛЕВА
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