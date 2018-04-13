Ирину Безрукову поздравили с днем рождения

Узнав о таком событии в жизни звезды, организаторы вручили Безруковой милые подарки. В итоге у нее появился огромный игрушечный медведь, роскошный букет роз и воздушные шары. Второй сюрприз ждал актрису уже в зале — виде поздравления от детей. Этот момент тронул артистку практически до слез.

Как удалось узнать WomanHit.ru, ввиду занятости Безрукова не смогла отметить праздник вовремя, а сделала это уже поздним вечером на следующий день. По этой причине вечеринка прошла в круглосуточном московском ресторане. Теперь весь дом артистки завален цветами, она ждет фотографии, сделанные самыми стойкими гостями, и пытается разобрать подарки.