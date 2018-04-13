Ирину Безрукову поздравили с днем рождения 

Актрисе Ирине Безруковой на днях исполнилось 53 года, во что, конечно же, трудно поверить. Этот день она провела вовсе не на вечеринке, а на показе мультфильма. Актрису засыпали поздравлениями коллеги и друзья, которые также пожаловали в кинотеатр. Среди них можно было заметить Эвелину Бледанс с сыном, Романа Полянского, Татьяну Терешину, Наталью Лесниковскую, Юлию Куварзину, Машу Цигаль, Владимира Левкина с женой и других артистов.
Узнав о таком событии в жизни звезды, организаторы вручили Безруковой милые подарки. В итоге у нее появился огромный игрушечный медведь, роскошный букет роз и воздушные шары. Второй сюрприз ждал актрису уже в зале — виде поздравления от детей. Этот момент тронул артистку практически до слез.
Как удалось узнать WomanHit.ru, ввиду занятости Безрукова не смогла отметить праздник вовремя, а сделала это уже поздним вечером на следующий день. По этой причине вечеринка прошла в круглосуточном московском ресторане. Теперь весь дом артистки завален цветами, она ждет фотографии, сделанные самыми стойкими гостями, и пытается разобрать подарки.
Впрочем, времени для этого у нее мало. Сейчас у актрисы много работы не только по своей основной деятельности, но и в качестве профессионального тифлокомментатора, о чем она поведала WomanHit.ru в эксклюзивной беседе. Как рассказала Ирина, вот уже пять лет в Губернском театре, где играет звезда, проходят спектакли для незрячих людей со специальным комментированием. Эта идея возникла у нее, в том числе, и благодаря певице Диане Гурцкая: «Диана меня сподвигла на это дело. И ко мне уже обратились из другого города, чтобы сделать тифлокомментирование в местном театре. Я сама выезжала в Астану и Казань с нашим репертуарным спектаклем. И теперь люди в разных точках России могут спокойно наслаждаться постановками при помощи тифлокомментирования, а Диана уже высказала желание туда поехать», — призналась звезда.