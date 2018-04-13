Ещё
Окажитесь в «Затерянном мире» театра «МОДЕРН»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Окажитесь в «Затерянном мире» театра «МОДЕРН» 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
«Затерянный мир» — спектакль, который позволит детям почувствовать себя настоящими героями-первооткрывателями. Перед ними оживут динозавры, они перенесутся из цивилизованного и чопорного Лондона в удивительный мир джунглей. На создание динозавров для «Затерянного мира» ушло более трех лет, а масштабные сценические декорации, созданные по последнему слову визуальных и звуковых технологий, легко переносят зрителей из Лондона Британской империи в джунгли.
Cначала зрители окажутся в атмосфере чопорного Лондона XIX века. Эксцентричный ученый Челленджер находит доказательства существования в джунглях Южной Америки выживших динозавров. Об этом он заявляет на заседании Зоологического общества, и вокруг мгновенно образуется команда смельчаков: молодой журналист Мелоун, скептически настроенный профессор Саммерли, меценат и охотник Рокстон, его слуга Самбо и даже юная дочка Челленджера Оливия — они готовы на все, чтобы своими глазами увидеть доисторических животных. Экспедиция незамедлительно отправляется в путь. В неизведанных джунглях, заселенных древними ящерами, компанию ждут интересные приключения и сложные испытания.
Стоимость билетов: 800 — 2000 руб.
Показы: 15 апреля в 15.00 и 19.00
Детстрана.ру: последние новости
Мамин опыт: Я не делаю детям прививки 5 гениальных детей, судьба которых сложилась печально 11 важных вопросов о гигиене мальчиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть51
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром165
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова13
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение