Окажитесь в «Затерянном мире» театра «МОДЕРН»

«Затерянный мир» — спектакль, который позволит детям почувствовать себя настоящими героями-первооткрывателями. Перед ними оживут динозавры, они перенесутся из цивилизованного и чопорного Лондона в удивительный мир джунглей. На создание динозавров для «Затерянного мира» ушло более трех лет, а масштабные сценические декорации, созданные по последнему слову визуальных и звуковых технологий, легко переносят зрителей из Лондона Британской империи в джунгли.

Cначала зрители окажутся в атмосфере чопорного Лондона XIX века. Эксцентричный ученый Челленджер находит доказательства существования в джунглях Южной Америки выживших динозавров. Об этом он заявляет на заседании Зоологического общества, и вокруг мгновенно образуется команда смельчаков: молодой журналист Мелоун, скептически настроенный профессор Саммерли, меценат и охотник Рокстон, его слуга Самбо и даже юная дочка Челленджера Оливия — они готовы на все, чтобы своими глазами увидеть доисторических животных. Экспедиция незамедлительно отправляется в путь. В неизведанных джунглях, заселенных древними ящерами, компанию ждут интересные приключения и сложные испытания.

Стоимость билетов: 800 — 2000 руб.

Показы: 15 апреля в 15.00 и 19.00