Известному театралу Кехману суд Лондона выставил счет на $140 млн

Банк Москвы выиграл в Высоком суде Лондона процесс против бывшего бизнесмена, а ныне руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана . Избежавшего приговора за мошенничество Кехмана обязали возместить истцу $140 млн, взятых в кредит и успешно потраченных.

Лондонский счет Владимира Кехмана

Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета и худрук Михайловского театра Владимир Кехман проиграл в лондонском суде, где рассматривался иск Банка Москвы, у которого несколькими годами ранее Кехман взял в кредит несколько миллиардов рублей. Как сообщает «Коммерсант», суд уличил Кехмана во лжи, придумывании фактов и признал его недобросовестным, нечестным и неудовлетворительным свидетелем.

В итоге суд признал финансовые действия ответчика мошенническими и постановил взыскать с него убытки банка на сумму более $140 млн Правда, Кехмана еще ранее объявили банкротом и взыскать с него в России что-либо довольно затруднительно. Представители банка надеются, что им удастся обнаружить его заграничные активы.