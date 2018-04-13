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Известному театралу Кехману суд Лондона выставил счет на $140 млн
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Известному театралу Кехману суд Лондона выставил счет на $140 млн 

pasmi.ru 1 час назад
Банк Москвы выиграл в Высоком суде Лондона процесс против бывшего бизнесмена, а ныне руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Избежавшего приговора за мошенничество Кехмана обязали возместить истцу $140 млн, взятых в кредит и успешно потраченных.
Лондонский счет Владимира Кехмана
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета и худрук Михайловского театра Владимир Кехман проиграл в лондонском суде, где рассматривался иск Банка Москвы, у которого несколькими годами ранее Кехман взял в кредит несколько миллиардов рублей. Как сообщает «Коммерсант», суд уличил Кехмана во лжи, придумывании фактов и признал его недобросовестным, нечестным и неудовлетворительным свидетелем.
В итоге суд признал финансовые действия ответчика мошенническими и постановил взыскать с него убытки банка на сумму более $140 млн Правда, Кехмана еще ранее объявили банкротом и взыскать с него в России что-либо довольно затруднительно. Представители банка надеются, что им удастся обнаружить его заграничные активы.
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