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Берлинский театр «Фольксбюне» второй раз за год лишился интенданта
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Берлинский театр «Фольксбюне» второй раз за год лишился интенданта 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Экс-куратор лондонской современной галереи Тейт Крис Деркон покидает пост интенданта берлинского театра «Фольксбюне» (Volksbühne), пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление по делам культуры и Европы сената Берлина.
"Сенатор по делам культуры и Европы Клаус Ледерер и интендант «Фольксбюне» Крис Деркон по обоюдному согласию договорились о немедленном прекращении руководства Криса Деркона", — отмечается в заявлении управления. Причиной увольнения стало несоответствие концепции Криса Деркона ожиданиям ведомства. Сейчас обязанности интенданта театра временно будет исполнять Клаус Дерр.
Крис Деркон занял пост интенданта «Фольксбюне» в августе 2017 года, заменив известного режиссера Франка Касторфа, который провел на этой должности 25 лет. Решение поставить во главе театра галериста не раз подвергалось критике со стороны театрального сообщества и коллектива «Фольксбюне».
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