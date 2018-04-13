Берлинский театр «Фольксбюне» второй раз за год лишился интенданта

Экс-куратор лондонской современной галереи Тейт Крис Деркон покидает пост интенданта берлинского театра «Фольксбюне» (Volksbühne), пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление по делам культуры и Европы сената Берлина.

"Сенатор по делам культуры и Европы Клаус Ледерер и интендант «Фольксбюне» Крис Деркон по обоюдному согласию договорились о немедленном прекращении руководства Криса Деркона", — отмечается в заявлении управления. Причиной увольнения стало несоответствие концепции Криса Деркона ожиданиям ведомства. Сейчас обязанности интенданта театра временно будет исполнять Клаус Дерр.

Крис Деркон занял пост интенданта «Фольксбюне» в августе 2017 года, заменив известного режиссера Франка Касторфа, который провел на этой должности 25 лет. Решение поставить во главе театра галериста не раз подвергалось критике со стороны театрального сообщества и коллектива «Фольксбюне».