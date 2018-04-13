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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 14-15 апреля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 14-15 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
14 апреля
Фотоматериалы:
11:00 — Торжественная церемония бракосочетания на Красную горку.
11:30 — Подготовка объектов транспортной инфраструктуры к весенне-летнему сезону.
12:00 — Весенняя уборка кладбищ.
12:00 — Церемония развода пеших и конных караулов президентского полка Соборной площади Московского Кремля.
14:00 — Ежегодная международная образовательная акция «Тотальный диктант-2018».
18:00 — Финал конкурса «Мисс Россия 2018».
18:00 — Кубок мира по латиноамериканским танцам 2018.
15 апреля
11:00 — Курс Московского отделения Красного креста по оказанию первой помощи постадавшим.
18:00 — XXIV Церемония вручения Российской Национальной театральной премии «Золотая маска».
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