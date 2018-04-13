Благотворительный музыкальный вечер пройдет накануне открытия ПМЭФ‐2018 

Накануне открытияПетербургского международного экономического форума ПМЭФ‐2018 прославленные российские и зарубежные музыканты выступят на благотворительном вечере. Об этом сообщает пресс‐релиз форума.
В программе мероприятия, которое состоится 23 мая, заявлены выступления всемирно известной пианистки Миры Евтич и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.
Советник Президента России Антон Кобяков заявил, что благотворительный вечер с участием Мариинского театра в поддержку Музея Фаберже, Еврейского музея и центра толерантности будет включен в официальную культурную программу Петербургского международного экономического форума 2018 года. По его словам, классическая музыка в исполнении мировых знаменитостей на фоне исторических интерьеров и поражающей воображении коллекции Музея Фаберже привлечет самых взыскательных гостей Форума.
А уже в первый день Петербургского международного экономического форума, 24 мая, участники обсудят новые направления торгово‐экономического и инвестиционного сотрудничества со странами БРИКС на одноименной панельной сессии.