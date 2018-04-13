Балет «Медея/Эквус» покажут на сцене центра имени Мейерхольда в Москве 14 апреля

Жители и гости столицы 14 апреля смогут посмотреть на сцене центра имени Мейерхольда балет «Медея/Эквус», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Эта работа творческой команды — два одноактных балета на музыку современных композиторов — Павла Карманова и Алексея Айги.

Кирилл Симонов в своей постановке «Медея» интерпретирует общеизвестный сюжет древнегреческого мифа о колхидской царевне и жене аргонавта Ясона, убившей собственных детей, узнав об измене мужа. Балет Симонова — это история безумной страсти и неисполненной мечты о счастье, это история о чудовищной силе любви и роковом мщении. Боль, страдание, ревность — в каждом движении, жесте, взгляде, повороте головы Медеи. Уязвленная женщина, доведенная до нечеловеческого предела.

«Эквус» (Equus) в переводе с латинского — лошадь. Многие слышали выражение «лошадиный труд танцовщика». Но мало кто знает, что это словосочетание — не просто красивый афоризм, в нем на самом деле заключается суть искусства артистов балета. Балет — это тяжелый труд, а не праздничная мишура. Профессия артиста — это кропотливая и изнуряющая работа, требующая ежедневных физических упражнений и постоянных душевных сил. Отсутствие рампы позволяет ощутить непосильный труд балетного артиста и максимально близко увидеть процесс создания красоты», — добавляется в сообщении.

Для своей работы Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев выбрали музыку одного из самых ярких и популярных композиторов-минималистов Алексея Айги. Его произведение Equus вдохновлено одноименной пьесой английского драматурга Питера Шеффера о самоосознании и становлении подростка, лишенного религии и придумавшего себе бога в образе Лошади.

Балет покажут на сцене центра имени Мейерхольда в 20:00 14 апреля.