Екатерина Андреева раскрыла тайны Большого театра

Телеведущая сняла для своих подписчиков в Инстаграме небольшое видео, в котором показала, как театр видят его работники.

Днем ранее, Андреева рассказала читателям о юбилее балета "Спартак" , на котором она была почетным гостем. Теперь телеведущая решила показать читателям, как театр выглядит за сценой, ведь «закулисье, зазеркалье сильно манит, иногда больше, чем сама сцена», призналась Екатерина.

Телеведущая показала знаменитое огромное директорское зеркало, показала, что артисты делают за сценой после того, как отработали выступление. Кроме того, Андреева показала, что видят танцоры, когда оказываются перед зрителями, сделала несколько фото с артистами и осталась на выступление легендарного хореографа Григоровича.

"Что сказал Григорович? А как открывается занавес, а можно самой его открыть? А балетные, они вообще едят? В очередной серии kateproductionпредставляет", — пошутила Андреева.