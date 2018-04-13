Столичному военкомату исполнилось сто лет 

13 апреля в Театре Российской армии прошла акция «Москвичи на службе России. Звездный призыв», посвященная 100-летию создания московского военного комиссариата.
В 1918 году, 100 лет назад, были созданы военные комиссариаты. Москва всегда служила образцом военной организации для всей страны. Гостей церемонии поздравил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. — Столичный военкомат внес большой вклад в оборону Москвы в 1941 году, — отметил он. После официальной части состоялся концерт. На сцене театра выступили яркие коллективы с номерами, демонстрирующими красоту мужественности: современные хореографические группы «Тодес», «Гжель», Хор русской песни радио и телевидения, «Soprano» Турецкого, Братья Калуцкие и другие.
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