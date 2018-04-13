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РИАМО разыграет среди читателей билеты на спектакль «Ордалии» в Театре Луны
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РИАМО разыграет среди читателей билеты на спектакль «Ордалии» в Театре Луны 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в социальной сети Instagram билеты на спектакль «Ордалии» в Театре Луны, спектакль состоится 25 апреля, билеты получат авторы самых креативных селфи.
«Дарим билеты в Театр Луны на спектакль «Ордалии» про молодого романтика и борца за справедливость, который сталкивается с нравами провинциального городка. Чтобы принять участие в конкурсе, убедитесь, что подписаны на нас, и отметьте в комментариях друга, которого возьмете с собой в случае выигрыша», — отмечается в сообщении.
Троих победителей, каждый из которых получит по два билета, определят 18 апреля.
Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные для развития региона новости Москвы.
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