РИАМО разыграет среди читателей билеты на спектакль «Ордалии» в Театре Луны

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в социальной сети Instagram билеты на спектакль «Ордалии» в Театре Луны, спектакль состоится 25 апреля, билеты получат авторы самых креативных селфи.

«Дарим билеты в Театр Луны на спектакль «Ордалии» про молодого романтика и борца за справедливость, который сталкивается с нравами провинциального городка. Чтобы принять участие в конкурсе, убедитесь, что подписаны на нас, и отметьте в комментариях друга, которого возьмете с собой в случае выигрыша», — отмечается в сообщении.

Троих победителей, каждый из которых получит по два билета, определят 18 апреля.

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