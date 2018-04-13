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«Однажды…» Николай Фоменко, Таисия Вилкова и Марина Леонова…
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«Однажды…» Николай Фоменко, Таисия Вилкова и Марина Леонова… 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
14 апреля в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся известный актер и музыкант Николай Фоменко, популярная актриса Таисия Вилкова и легендарная артистка балета Марина Леонова.
Заслуженный артист России Николай Фоменко недавно отметил сразу двойной юбилей: своё 55-летие и 35-летие бит-квартета «Секрет». В интервью известному тележурналисту Сергею Майорову актер и музыкант расскажет, с чего началось его увлечение игрой на скрипке, и вспомнит комичную историю, произошедшую на одном из недавних концертов, расскажет забавные эпизоды из своей биографии и… о доме, где и по сей день живет семья прямых наследников дворян. Николай приведет примеры из отношений с детьми и честно признается, с кем из тех, кого уже нет рядом, он хотел бы поговорить, и о чём рассказал бы отцу.
Телезрители получат возможность ближе познакомиться с самой молодой звездой театра имени Пушкина — актрисой Таисией Вилковой. Она расскажет о своих жизненных принципах, о том, как тяжело переживала смерть отца, Заслуженного артиста России Александра Вилкова, и чему он ее научил. А еще восходящая звезда объяснит, почему Сергей Лазарев подарил ей охапку букетов, и сознается, что по натуре она крайне влюбчива…
О своем «Однажды…» расскажет и выдающаяся балерина, ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова. Прима Большого театра расскажет подробности непростого детства, желания матери видеть дочь балериной. Вместе с Мариной Константиновной поклонники программы смогут заглянуть в столовую знаменитой академии, познакомиться с архивариусом вуза, на чьей памяти все великие звезды балета. А еще Марина Константиновна объяснит, почему нынешним детям сложнее адаптироваться к большим нагрузкам, и обратит внимание: всегда есть кто-то лучше тебя, поэтому не стоит переставать стремиться вперед.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ.
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