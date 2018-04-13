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Кемеровский областной театр кукол приедет с гастролями в Кострому
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Кемеровский областной театр кукол приедет с гастролями в Кострому 

Ревизор.ru 23 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
19 и 20 апреля юные зрители Костромы приглашаются на спектакль «Стойкий оловянный солдатик», поставленный Петром Зубаревым по сказке Ханса Кристиана Андерсена. В центре сюжета этого спектакля — одноногий оловянный солдатик, созданный Кукольных Дел Мастерами. На одну ногу у Мастеров просто не хватило материала — олова. На волшебном кукольном балу Оловянный солдатик влюбляется в Картонную Танцовщицу, но воля злого тролля и случая разлучает их. Много приключений предстоит испытать солдатику только ради того, чтобы снова увидеть свою Картонную Танцовщицу. Эта история грустная, но она учит зрителей любви и благородству. Фото: kempuppet.ru  Начало: уточнять в театре
21 апреля юные зрители увидят постановку Владимира Орлова «Золотой цыплёнок», которая расскажет о том, как Лиса научила Волка украсть золотое яйцо у Курочки Рябы и высидеть его. Волк послушался, а Лиса задумала хитрый план: разбогатеть, рассчитывая на то, что из волшебного яйца вылупится необычная курочка, которая снесёт много золотых яиц. Но надежда Лисы разбогатеть не оправдывается: из золотого яйца вылупляется петушок и думает, что Волк — его папа. Фото: kempuppet.ru  Начало в 11:00 и 13:00  22 апреля юным костромичам представят лирический спектакль Елены Евстроповой с оркестром — «Белка и пумпурум» по сказкам голландского писателя Тоона Теллегена, «амстердамского Хармса». Он создаёт увлекательные фантастические, необычные истории с весёлыми и забавными персонажами. Перед зрителями предстанут на сцене лесные обитатели: Мечтательный Ёжик, Философ-Муравей, неутомимый Слон и Белка, которая нужна всем. Лес, музыка, актёры, звёзды — всё это «Пумпурум». Что это? То ли взрослые сказки, которые так любят дети, то ли детские сказки для взрослых: на это нет однозначного ответа, но зрители поразмышляют о любви, преданности и дружбе. Фото: kempuppet.ru  Начало: 11:00 и 13:00
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