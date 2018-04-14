Ещё
Театр Российской армии покажет премьеру спектакля о пенсионерах «Дом под снос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Театр Российской армии покажет премьеру спектакля о пенсионерах «Дом под снос» 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) представит в субботу премьеру спектакля «Дом под снос» по пьесе Анатолия Крыма. Это история о двух пенсионерах, роли которых исполнят народная артистка РСФСР Алина Покровская и актер театра Сергей Колесников, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦАТРА.
Собеседница агентства рассказала, что спектакль-дуэт «Дом под снос» покажут на Малой сцене. Он составит драматическую дилогию с идущим на этой же площадке спектаклем «Старомодная комедия» по пьесе Алексея Арбузова. «Обе постановки осуществил режиссер Андрей Бадулин, кроме того, два спектакля объединяет общая тема и исполнители ролей — Алина Покровская и Сергей Колесников», — пояснили в пресс-службе театра.
В работе над спектаклем участвовали сценограф и художник по костюмам Марина Вольская, композитор Рубен Затикян, художник по свету Андрей Богуславский.
Премьерные показы новой постановки состоятся 14 и 15 апреля, а также 25 и 31 мая, проинформировали в пресс-службе Театра Российской армии.
ТАСС: последние новости
"Ленком" представит премьеру спектакля Марка Захарова "Фальстаф и принц Уэльский" Мариинский театр выпустил к новому сезону 45 абонементов Летом 2018 года в Новосибирске появится проект "Театр на воде"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой29
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий3
Классика и гениталии: что не так с нашим театром166
Что смотреть в кино на выходных
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение