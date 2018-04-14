Театр Российской армии покажет премьеру спектакля о пенсионерах «Дом под снос» 

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) представит в субботу премьеру спектакля «Дом под снос» по пьесе Анатолия Крыма. Это история о двух пенсионерах, роли которых исполнят народная артистка РСФСР Алина Покровская и актер театра Сергей Колесников, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦАТРА.
Собеседница агентства рассказала, что спектакль-дуэт «Дом под снос» покажут на Малой сцене. Он составит драматическую дилогию с идущим на этой же площадке спектаклем «Старомодная комедия» по пьесе Алексея Арбузова. «Обе постановки осуществил режиссер Андрей Бадулин, кроме того, два спектакля объединяет общая тема и исполнители ролей — Алина Покровская и Сергей Колесников», — пояснили в пресс-службе театра.
В работе над спектаклем участвовали сценограф и художник по костюмам Марина Вольская, композитор Рубен Затикян, художник по свету Андрей Богуславский.
Премьерные показы новой постановки состоятся 14 и 15 апреля, а также 25 и 31 мая, проинформировали в пресс-службе Театра Российской армии.