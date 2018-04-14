Маяковского венчали на сцене Театра Луны

Маяковский — человек, ставший легендой еще при жизни. Он жаждал создать новый мир, с новой культурой и поэзией, но в результате не нашел для себя места в нём. 14 апреля 1930 года разочаровавшись в любви, дружбе и собственных мечтах о светлом будущем поэт покончил с собой. Свидетельством народной любви к «пролетарскому поэту» стал нескончаемый поток людей, которые в течении трех дней шли в Дом писателей, чтобы проститься с эпохой. Другим свидетельством всеобщего признания стала легендаризация его личности: именем поэта по всей стране названы бесчисленное количество улиц и площадей, театров и кинотеатров, школ и музеев, о нём слагали песни и писали книги.

В год 125-летия поэта Московский театр Луны замахнулся на целый мюзикл о Маяковском. Мюзикл — это история о человеке и поэте сквозь призму общественно-политических потрясений. Под музыку тех времен проходит как в красивой сказке череда событий, приведших к революции. В ней свой гражданский долг выполняет поэт, призывая народ к построению нового, свободного общества. Режиссер Александр Рыхлов точно передает настроения разных слоев общества и дух отношений между главными персонажами в тот тревожный период. Так, лейтмотивом через весь спектакль проходит поединок 2 поэтов современности Северянина и Маяковского — незримая дуэль интеллигента и революционера.

«Истина кроется в самих стихах Маяковского. Он — самый главный манок. С продюсером мы договорились, что у меня будет полный карт-бланш в постановке и мы реализовали все задуманное», — рассказал News.ru Александр Рыхлов.

Вместе с хореографом Жанной Шмакова они поставили несколько нереальных эпизодов. Так сцена венчания Маяковского и Лили Брик являются абсолютным плодом их фантазии — в жизни муза поэта так и не стала его женой.

Сцены душевных терзаний поэта предвосхищают трагическую развязку. Даже в перед смертью поэта не оставляет его врожденное чувство юмора: «В том, что умираю, не вините никого, и, пожалуйста, не сплетничайте, покойник этого ужасно не любил…». Эта дерзкая веселость и несломляемость возвышают мюзикл, который получился очень живым и насыщенным.