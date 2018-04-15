В Москве назовут лауреатов премии «Золотая маска» 

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска» назовут в воскресенье в Москве. Церемония награждения, которая станет 24-й по счету, состоится на Новой сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), сообщили ТАСС в пресс-службе «Золотой маски».
По словам собеседницы агентства, по традиции на торжественную церемонию собирается вся театральная Россия. Приглашены номинанты 2018 года, а также лауреаты премии прошлых лет, многие видные деятели культуры и искусства. Режиссером церемонии стала Нина Чусова, вести награждение поручено актерам Юлии Хлыниной и Егору Корешкову.
Как всегда, победителей будет много, заверили в пресс-службе премии, ведь на «Золотой маске» представлены все виды и жанры сценического искусства — от оперы и балета до театра кукол. Всего в этом сезоне эксперты отсмотрели 832 спектакля, поставленных в более чем в сотне российских городов. В итоговый список номинантов вошли 29 драматических спектаклей «большой» и «малой» форм, девять опер, семь балетов, семь спектаклей современного танца, пять спектаклей в жанре «Оперетта/мюзикл» и пять кукольных спектаклей. Эти постановки были осуществлены в театрах Москвы, СанктПетербурга, Уфы, Краснодара, Хабаровска, Омска, Перми, Екатеринбурга, Воронежа, Челябинска, Новосибирска, Махачкалы, Пензы, Костромы и других городов.
Однако, как отметили в пресс-службе «Золотой маски», из итогового списка номинантов был исключен спектакль Анатолия Васильева «Старик и море», созданный Международным театральным фестивалем имени Чехова в содружестве с Театром имени Вахтангова. «Таково было желание режиссера Анатолия Васильева, которое было удовлетворено», — ранее заявила ТАСС генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина.
Она также проинформировала, что по печальной причине из итогового списка номинантов выпал спектакль Константина Богомолова «Дракон», поставленный в Московском Художественном театре имени Чехова. «В спектакле был занят Олег Табаков, скончавшийся после продолжительной болезни 12 марта. Спектакль с участием Олега Павловича, к сожалению, не смогло увидеть жюри», — пояснила Ревякина.
Председателем жюри драматического театра и театра кукол является заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой истории зарубежного театра Российского института театрального искусства — ГИТИС Алексей Бартошевич, председателем жюри музыкального театра — народный артист РФ, главный дирижер Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» Павел Бубельников. Окончательный вердикт двух судейских коллегий будет объявлен на церемонии награждения.
Большой театр — в лидерах
Пока известно, что лидером по числу музыкальных номинаций стал Большой театр. На «Золотую маску» выдвинуты три его спектакля — две оперы и один балет, а также 16 частных номинантов, один из которых выдвинут дважды.
На лучший спектакль в разделе «Опера» представлены «Билли Бадд» в постановке Дэвида Олдена и «Манон Леско» в постановке Адольфа Шапиро. Оба режиссера также получили соответствующие номинации. На «Золотую маску» претендует и дирижер «Билли Бадда» Уильям Лейси.
В номинации «Опера/женская роль» заявлена Анна Нетребко, исполнившая главную партию в «Манон Леско». Ее партнер и супруг Юсиф Айвазов за исполнение партии Кавалера де Грие выдвинут в категории «Опера/мужская роль». В этой же номинации заявлены Джон Дашак, Гидон Сакс и Юрий Самойлов, исполнившие партии в «Билли Бадде».
В балетной категории Большой театр претендует на «Золотую маску» за спектакль «Клетка». Исполнительница одной из партий — Анастасия Сташкевич — выдвинута в номинации «Балет/женская роль».
Также за награды борются постановки Мариинского театра, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича— Данченко, театров оперы и балета из Екатеринбурга, Перми, Воронежа и других городов. За постановку оперы «Чаадский» в театре «Геликон-опера» (Москва) на премию выдвинут режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества.
В мюзикле/оперетте на премию, в частности, будут претендовать «Принцесса цирка» (Театр мюзикла, Москва) и «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» (Театр на Таганке).
Драма на «Золотой маске»
Список номинантов разделе «Драма» также велик. На «Золотую маску» за спектакль большой формы претендуют 12 постановок, в числе которых «Царь Эдип» (режиссер Римас Туминас, Театр Вахтангова), «Страх Любовь Отчаяние» (режиссер Лев Додин, Малый драматический театр — Театр Европы, Санкт-Петербург), «Губернатор» (режиссер Андрей Могучий, БДТ, Санкт-Петербург), «Демократия» (режиссер Алексей Бородин, РАМТ), «Иванов» (режиссер Тимофей Кулябин, Театр наций).
Дважды номинирован на премию Юрий Бутусов — за постановку спектакля «Барабаны в ночи» в Театре им Пушкина и за «Дядю Ваню» в Театре им. Ленсовета. Среди претендентов на премию также значатся две работы «Гоголь-центра» — «Ахматова. Поэма без героя» (реж. Алла Демидова и Кирилл Серебренников) и «Кузмин. Форель разбивает лед» (режиссер Владислав Наставшев).
В номинации «Драма/спектакль малой формы» заявлено 15 постановок. В их числе, в частности, спектакль Театра. doc «Человек из Подольска» (реж. Игорь Стам и Михаил Угаров, скоропостижно скончавшийся 2 апреля на 63-м году жизни). В этой же категории значится спектакль Театра им. Маяковского «Изгнание» (реж. Миндаугас Карбаускис), за пьесу выдвинут и драматург Марюс Ивашкявичюс.
Среди претендентов на актерские «Золотые маски» — Алла Демидова, Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова, Александра Урсуляк, Игорь Гордин, Сергей Мигицко и многие другие.
12 «масок» уже раздали
В 2018 году впервые за всю историю «Золотой маски» проводятся две равноценные церемонии награждения лауреатов. Первая из них состоялась 27 марта в Белом фойе Исторической сцены Большого театра, когда чествовали лауреатов премии в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России». Их имена объявляются заранее.
Раздали 12 «Золотых масок». Их обладателями стали московские актеры Владимир Андреев, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, Алла Покровская, Галина Анисимова, петербургские мастера — балетмейстер Николай Боярчиков, актер Иван Краско, актер и режиссер Владимир Рецептер, а также деятели театра из других городов страны: артист Анатолий Гладнев (Воронеж), режиссер Юрий Бурэ-Небельсен (Курск), актрисы Алла Журавлева (Мурманск) и Вера Кузьмина (Чебоксары).
Церемония награждения победителей в основных номинациях состоится сегодня,15 апреля, на Новой сцене Большого театра.
"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей (СТД) РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Смотр проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля «Золотая маска».