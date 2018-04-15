В Москве назовут лауреатов премии «Золотая маска»

МОСКВА, 15 апреля. / ТАСС /. Лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска» назовут в воскресенье в Москве. Церемония награждения, которая станет 24-й по счету, состоится на Новой сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), сообщили ТАСС в пресс-службе «Золотой маски».

Егору Корешкову. По словам собеседницы агентства, по традиции на торжественную церемонию собирается вся театральная Россия. Приглашены номинанты 2018 года, а также лауреаты премии прошлых лет, многие видные деятели культуры и искусства. Режиссером церемонии стала Нина Чусова , вести награждение поручено актерам Юлии Хлыниной

Как всегда, победителей будет много, заверили в пресс-службе премии, ведь на «Золотой маске» представлены все виды и жанры сценического искусства — от оперы и балета до театра кукол. Всего в этом сезоне эксперты отсмотрели 832 спектакля, поставленных в более чем в сотне российских городов. В итоговый список номинантов вошли 29 драматических спектаклей «большой» и «малой» форм, девять опер, семь балетов, семь спектаклей современного танца, пять спектаклей в жанре «Оперетта/мюзикл» и пять кукольных спектаклей. Эти постановки были осуществлены в театрах Москвы, СанктПетербурга, Уфы, Краснодара, Хабаровска, Омска, Перми, Екатеринбурга, Воронежа, Челябинска, Новосибирска, Махачкалы, Пензы, Костромы и других городов.

Однако, как отметили в пресс-службе «Золотой маски», из итогового списка номинантов был исключен спектакль Анатолия Васильева «Старик и море», созданный Международным театральным фестивалем имени Чехова в содружестве с Театром имени Вахтангова. «Таково было желание режиссера Анатолия Васильева, которое было удовлетворено», — ранее заявила ТАСС генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина

Она также проинформировала, что по печальной причине из итогового списка номинантов выпал спектакль Константина Богомолова «Дракон», поставленный в Московском Художественном театре имени Чехова. «В спектакле был занят Олег Табаков , скончавшийся после продолжительной болезни 12 марта. Спектакль с участием Олега Павловича, к сожалению, не смогло увидеть жюри», — пояснила Ревякина.

Председателем жюри драматического театра и театра кукол является заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой истории зарубежного театра Российского института театрального искусства — ГИТИС Алексей Бартошевич , председателем жюри музыкального театра — народный артист РФ, главный дирижер Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» Павел Бубельников . Окончательный вердикт двух судейских коллегий будет объявлен на церемонии награждения.

Большой театр — в лидерах

Пока известно, что лидером по числу музыкальных номинаций стал Большой театр. На «Золотую маску» выдвинуты три его спектакля — две оперы и один балет, а также 16 частных номинантов, один из которых выдвинут дважды.

В номинации «Опера/женская роль» заявлена Анна Нетребко , исполнившая главную партию в «Манон Леско». Ее партнер и супруг Юсиф Айвазов за исполнение партии Кавалера де Грие выдвинут в категории «Опера/мужская роль». В этой же номинации заявлены Джон Дашак , Гидон Сакс и Юрий Самойлов , исполнившие партии в «Билли Бадде».

В балетной категории Большой театр претендует на «Золотую маску» за спектакль «Клетка». Исполнительница одной из партий — Анастасия Сташкевич — выдвинута в номинации «Балет/женская роль».

Также за награды борются постановки Мариинского театра, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича— Данченко, театров оперы и балета из Екатеринбурга, Перми, Воронежа и других городов. За постановку оперы «Чаадский» в театре «Геликон-опера» (Москва) на премию выдвинут режиссер Кирилл Серебренников , находящийся под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества.

В мюзикле/оперетте на премию, в частности, будут претендовать «Принцесса цирка» (Театр мюзикла, Москва) и «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» (Театр на Таганке).

Драма на «Золотой маске»

Дважды номинирован на премию Юрий Бутусов — за постановку спектакля «Барабаны в ночи» в Театре им Пушкина и за «Дядю Ваню» в Театре им. Ленсовета. Среди претендентов на премию также значатся две работы «Гоголь-центра» — «Ахматова. Поэма без героя» (реж. Алла Демидова и Кирилл Серебренников) и «Кузмин. Форель разбивает лед» (режиссер Владислав Наставшев ).

В номинации «Драма/спектакль малой формы» заявлено 15 постановок. В их числе, в частности, спектакль Театра. doc «Человек из Подольска» (реж. Игорь Стам Михаил Угаров , скоропостижно скончавшийся 2 апреля на 63-м году жизни). В этой же категории значится спектакль Театра им. Маяковского «Изгнание» (реж. Миндаугас Карбаускис ), за пьесу выдвинут и драматург Марюс Ивашкявичюс.

12 «масок» уже раздали

В 2018 году впервые за всю историю «Золотой маски» проводятся две равноценные церемонии награждения лауреатов. Первая из них состоялась 27 марта в Белом фойе Исторической сцены Большого театра, когда чествовали лауреатов премии в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России». Их имена объявляются заранее.

Церемония награждения победителей в основных номинациях состоится сегодня,15 апреля, на Новой сцене Большого театра.