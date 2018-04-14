«Золотая маска», банановые кексы и стрижка чау-чау: как пройдет последний уик-энд «Пасхального дара»

Самый добрый фестиваль — «Пасхальный дар» — подходит к концу. В последние выходные его гостей ждут концерты, инклюзивные спектакли, постановки по мотивам сказок и мастер-классы.

Тверская площадь: пасхальные балы и «“Золотая маска” в городе»

На Тверской площади в последние выходные фестиваля пройдут сразу два пасхальных бала: 14 апреля с 12:00 до 15:00 и 15 апреля в 18:00. Гости не только полюбуются выступлениями профессиональных танцоров, но и сами разучат эффектные па и попробуют повторить их под живую музыку.

Детям покажут интерактивный спектакль «Пасхальная сказка», во время которого ребята смогут поиграть, порисовать и даже потанцевать. 14 апреля представление пройдет в 16:00 и 18:00, а 15 апреля — в 17:00.

Серию инклюзивных постановок проекта «“Золотая маска” в городе» продолжит фольклорное представление «А у нас в Новгородчине чудо-то было…». На сцену выйдут артисты театра безграничных возможностей «Жест» из Великого Новгорода. 14 апреля начало в 15:00 и 15 апреля — в 16:00.

В эти же дни на Тверской площади пройдут и мастер-классы. С 13:00 до 18:00 здесь будут мастерить витражи в технике Тиффани, а c 12:00 до 16:00 лепить марципановые фигурки. Самое необычное занятие ждет гостей 15 апреля в 17:00: четырехлетняя Полина Симонова, участница шоу талантов «Лучше всех», научит готовить салат оливье.

Камергерский переулок: сказочные спектакли и кулинарные мастер-классы

В Камергерском переулке можно посмотреть спектакли по мотивам сказок. 14 апреля в 16:00 и 17:00 в программе — «Ворона и Лисица» и «Золотая рыбка», а 15 апреля в 16:00 — «Конек-горбунок».

В местной кулинарной студии детей научат готовить пасхальный банановый кекс с корицей и полезные батончики из хлопьев с клюквой. Занятия пройдут с 12:00 до 18:45; начало нового урока каждый час.

Площадь Революции: дни благотворительных фондов

Весь день на этой площадке будет работать «Домик здоровья». Детям, которые пройдут экспресс-диагностику, выдадут «паспорта здоровья».

15 апреля благотворительный фонд «Абсолют-помощь» приглашает гостей на мастер-классы по изготовлению и украшению сувениров и поделок из дерева, гипса и фетра. Занятия пройдут с 12:00 до 19:00.

Манежная площадь: опера, оркестр и хор Благотворительный фонд «Бюро добрых дел» приглашает 15 апреля на Манежную площадь, где в 12:00 начнется концерт. В программе выступления оперных исполнителей в сопровождении симфонического оркестра, а также хора «Архангельский глас».

Профсоюзная улица: «Кармен» и «Четыре ветра»

Благотворительный фонд «Со-единение» 14 апреля в 12:00 представит на Профсоюзной улице свою программу: мастер-классы и два спектакля центра творческих проектов «Инклюзион». «Кармен» зрители увидят в 15:00, а сенсорную постановку «Четыре ветра» покажут четыре раза: часовые спектакли будут идти с 13:00 до 19:00 с перерывами, во время которых проведут мастер-классы по изготовлению свечей.

Тверской бульвар: мастер-классы кинологов и зоопсихологов

На Тверском бульваре продолжится программа «Четвероногий друг». Здесь гости смогут получить консультации ветеринара и специалиста по грумингу, а также поучаствовать в мастер-классах.

И в субботу, и в воскресенье возле памятника Сергею Есенину в 12:00 будут проходить занятия «О чем говорит собака». Профессиональный зоопсихолог научит детей понимать язык тела домашних любимцев. Здесь же в 13:00 ребятам расскажут, как правильно ухаживать за кошками.

14 апреля в 15:00 школа груминга проведет мастер-класс по стрижке собак с шерстью пухового типа, например чау-чау или шпиц. На следующий день в местной кинологической школе пройдет практическое занятие и лекция по дрессировке собак. Всех желающих ждут в 14:00 и 15:00.