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«Золотую маску» за лучшую режиссуру получил Юрий Бутусов
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«Золотую маску» за лучшую режиссуру получил Юрий Бутусов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Юрий Бутусов получил «Золотую маску» как лучший режиссер за постановку «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета, об этом было объявлено на церемонии вручения премии на Новой сцене Большого театра.
"Спасибо большое. Я хочу сказать что все мы присоединяемся к словам в адрес наших товарищей, которых, к сожалению, нет на этом празднике. По-моему, уже около года Алексей Малобродский сидит в СИЗО… Уважаемые судьи, отпустите Алексея домой. Он честнейший человек", — сказал Бутусов со сцены.
Он добавил, что «сильный должен быть милосердным».
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