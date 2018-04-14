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30 лет исполняется Кристине Асмус
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30 лет исполняется Кристине Асмус 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Кристина Мясникова, а именно такую фамилию она получила от своего отца, родилась в подмосковном Королеве 14 апреля 1988 года. Интерес к сцене у девушки возник в еще детстве. Она посмотрела сериал «Дикий ангел» с Натальей Орейро в главной роли и загорелась желанием заниматься чем-то подобным. Родители же изначально хотели, чтобы дочь занималась спортивной гимнастикой и Кристина даже получила степень мастера спорта, но была вынуждена прекратить занятия из-за внезапно возникшего страха перед спортивными снарядами. Еще учась в школе, юная девушка стала посещать театральный кружок, где только утвердилась в своем желании попасть на профессиональную сцену. «Я не хочу быть актрисой, я буду ей», — уверенно говорила она в те годы. В 2005 году, окончив школу, Кристина поступила во МХАТ на курс знаменитого Константина Райкина, но проучилась там лишь полгода, так как «не оправдала надежд» требовательного мастера. Даже ее просьбу остаться в качестве вольнослушательницы Райкин отверг и посоветовал работать над собой.
Вернувшись в родной Королев, Кристина не опустила руки и стала выступать в местном ТЮЗе и работать в «Театре доброй сказки». В 2008 она вновь набралась смелости для поступления, которое успешно осуществила, на сей раз избрав для себя училище имени Щепкина и курс Бориса Клюева. Именно там она нашла себя и начала по-настоящему раскрываться как артистка. В тот же период она прошла сложный кастинг и, оказавшись лучшей среди двух с половиной тысяч претенденток, попав в сериал «Интерны». Работая в команде с такими матерыми профессионалами как Иван Охлобыстин и Вадим Демчог, она быстро стала звездой. В первый же год съемок она стала самой сексуальной женщиной России по версии журнала Maxim.
Актриса замужем за известным комиком Гариком Харламовым. Их свадьба состоялась в 2013 году и уже через год родилась их дочь Анастасия. Кристина продолжает сниматься в различных картинах, а также выступает на сцене Московского драматического театра имени Ермоловой. Она изучает режиссерскую профессию под руководством Алексея Попогребского. Актриса активно ведет страничку в Инстаграме, на которой делится подробностями своей жизни и необычными проектами, в которых принимает участие. Например, в прошлом мае она поучаствовала в международном забеге «Wings For Life World Run», который проводился ради помощи людям с ограниченными возможностями.
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