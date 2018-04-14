Московский детский камерный театр кукол посетит с гастролями Киров 

26, 27, 28 апреля юные зрители Кирова увидят спектакль режиссёра Валерия Баджи «Серебряное копытце». Эта волшебная история по сказке Павла Бажова, основанная на народных легендах, повествует о чудесном козлике, который живёт в уральских лесах и может выбивать из-под копытец драгоценные камни. Но только тому можно увидеть этого козлика, у кого светла душа, а помыслы чисты, кто к ближнему относится по-человечески: это и есть настоящая ценность. Эта сказочная постановка расскажет зрителю о взаимопонимании, милосердии, искренности, умении прощать и сочувствовать. Фото: mdktk.ru Начало: 26 апреля: 15:00 и 18:00, 27 апреля: 13:00, 28 апреля: 10:00 и 15:00 27, 28, 29 апреля юные кировчане приглашаются на постановку режиссёра Виталия Елисеева «Бычок — смоляной бочок». Это народная история о том, как волшебным образом оживший бычок — смоляной бочок, сделанный дедушкой и бабушкой, побеждает лису, зайца и сильного медведя. Мораль этой сказки такова: нельзя получить желаемое просто так: надо стараться, чтобы достичь цели, но кто-то идёт нечестным путём, и из-за этого нередко страдают окружающие. Но люди могут ошибаться и заблуждаться, однако всегда есть шанс понять свою ошибку и сделать этот мир лучше. Фото: mdktk.ru Начало: 27 апреля: 10:00, 28 апреля: 11:00 и 13:00, 29 апреля: 11:00 и 13:00 27 и 28 апреля на кировской сцене представят постановку Бориса Константинова «Письмовник». Спектакль расскажет о двух молодых людях, которые разделены войной, горечью утрат, трагедией, неразберихой — но они находят в себе силы всё это превозмогать: они пишут друг другу письма. Зрители почувствуют атмосферу драматических переживаний, погрузятся в историю-размышление, в которой возродится память нескольких поколений. Постановка рассчитана на взрослого зрителя. Фото: kirovkukla.ru Начало: 27 апреля: 18:00, 28 апреля: 17:00.