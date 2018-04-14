Учителя и знакомые Кристины Асмус рассказали, какой актриса была в детстве

Сегодня звезде сериала «Интерны» Кристине Асмус исполнилось 30 лет. В честь юбилея актрисы журналисты отыскали ее бывшую учительницу и школьных друзей, которые поведали о юных годах знаменитости. Оказалось, что в детстве Кристина Асмус была скромной девочкой, интересовалась только театром, а не школой и мальчики и мечтала стать знаменитой актрисой.

Училась очень слабенько. Особенно тяжело давались технические предметы. В старших классах постоянно пропускала занятия, ведь посещала театральную студию, всю себя ей отдавала. И не зря: еще училась в школе, а уже играла в спектакле «А зори здесь тихие…» театра «МЕЛ»,

рассказала Галина Золотухина «СтарХиту» , учительница математики школы в Королеве, где Кристина училась с 8 по 11 классы.

По ее словам, будущая звезда всегда легко находила друзей. При этом, Кристина ни с кем не конфликтовала, была доброй, спокойной и жизнерадостной.

Мальчиками не интересовалась, ни разу не встречала ее у школы, прогуливающейся за ручку с каким-нибудь кавалером. Да и парни особо не горели желанием общаться, писали записки и ухаживали за другими девчонками, более яркими, отличницами, активистками. По Кристине сразу было видно — у нее иные интересы,

добавила учительница.

Также выяснилось, что у актрисы было небогатое детство. По словам ее школьной приятельницы Евгении Савиной, родителям Кристины нужно было растить четверых детей. У звезда есть две старших и одна младшая сестра.

У родителей не было возможности наряжать дочек, как у многих в конце 90-х — начале 2000-х. В средних классах Кристина донашивала одежду за старшими сестрами. Когда стала работать в театре, получать гонорары, что-то покупала себе — то юбочку, то кофточку,

поведала Евгения.