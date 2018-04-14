Учителя и знакомые Кристины Асмус рассказали, какой актриса была в детстве 

Сегодня звезде сериала «Интерны» Кристине Асмус исполнилось 30 лет. В честь юбилея актрисы журналисты отыскали ее бывшую учительницу и школьных друзей, которые поведали о юных годах знаменитости. Оказалось, что в детстве Кристина Асмус была скромной девочкой, интересовалась только театром, а не школой и мальчики и мечтала стать знаменитой актрисой.
Училась очень слабенько. Особенно тяжело давались технические предметы. В старших классах постоянно пропускала занятия, ведь посещала театральную студию, всю себя ей отдавала. И не зря: еще училась в школе, а уже играла в спектакле «А зори здесь тихие…» театра «МЕЛ»,
рассказала Галина Золотухина «СтарХиту», учительница математики школы в Королеве, где Кристина училась с 8 по 11 классы.
По ее словам, будущая звезда всегда легко находила друзей. При этом, Кристина ни с кем не конфликтовала, была доброй, спокойной и жизнерадостной.
Мальчиками не интересовалась, ни разу не встречала ее у школы, прогуливающейся за ручку с каким-нибудь кавалером. Да и парни особо не горели желанием общаться, писали записки и ухаживали за другими девчонками, более яркими, отличницами, активистками. По Кристине сразу было видно — у нее иные интересы,
добавила учительница.
Также выяснилось, что у актрисы было небогатое детство. По словам ее школьной приятельницы Евгении Савиной, родителям Кристины нужно было растить четверых детей. У звезда есть две старших и одна младшая сестра.
У родителей не было возможности наряжать дочек, как у многих в конце 90-х — начале 2000-х. В средних классах Кристина донашивала одежду за старшими сестрами. Когда стала работать в театре, получать гонорары, что-то покупала себе — то юбочку, то кофточку,
поведала Евгения.
Напомним, Кристина Асмус родилась 14 апреля 1988 года в подмосковном Калининграде (сейчас город называется Королев). Широкому зрителю она известна благодаря роли Варвары Черноус в сериале «Интерны». Сейчас у актрисы есть счастливая семья. Гарик Харламов и Кристина Асмус официально зарегистрировали отношения в 2013 году. А в январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия. Счастливый муж и отец очень любит свою семью и тоже, как и супруга, периодически делится трогательными постами в своем Instagram. Гарик и Кристина показали лицо юной Насти поклонникам совсем недавно. Пара сделала это во время похода в Диснейленд. К сожалению, с тех пор Гарик и Кристина продолжают делиться видео с участием дочери только в тех случаях, когда видно только ее спину или лицо закрыто какими-либо очками. Поэтому поклонники до сих пор ждут, когда знаменитые родители разрешат рассмотреть Настю. Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) Окт 30 2017 в 2:55 PDT Фото: Instagram / @asmuskristina Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!