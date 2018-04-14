Петр Мамонов отмечает 67-летие

14 апреля актеру, рок-музыканту и поэту Петру Мамонову исполняется 67 лет. Свой день рождения он, как всегда, собирается отметить тихо и без лишней суеты вместе с семьей в деревне.

Петр Мамонов не дает сейчас интервью. Некогда эпатажный рок-музыкант, создавший группу «Звуки Му», к тому же сыграл немало ярких ролей в кино. Но, подобно своему персонажу из фильма Павла Лунгина «Остров», старцу-целителю Анатолию, свое «убежище» Петр Николаевич нашел вдали от цивилизации. Он не отшельник, но здесь ему спокойно и ничто не мешает быть наедине с Богом. В деревне Ефаново, находящейся в 140 километрах от Москвы, Петр Мамонов живет почти 30 лет, лишь изредка по делам отправляясь в столицу. В деревню 14 апреля поздравить его приехали близкие — сын Иван, невестка Светлана и внуки Миша и Тиша.

— В отличие от христианских праздников свои дни рождения Петр Николаевич праздновать не любит. Никакого буйного пиршества, сбора гостей не будет и в этот раз, — поделилась планами его супруга Ольга Ивановна. — Он верующий человек, христианин, поэтому для него не может быть ничего важнее любви к Богу. Петр ходит в церковь, молится — вот его самое главное дело в жизни. К своим актерским и музыкальным способностям он относится как к дару Всевышнего, поэтому считает свое творчество служением ему и нашему народу.

В декабре прошлого года в Центральном доме художника на Крымском валу состоялась премьера спектакля Петра Мамонова «Как я читал святого Исаака Сирина». Христианский писатель-аскет из Сирии, канонизированный Православной церковью , жил в VII веке. Как отмечает Петр Николаевич, в трудах святого для него открылся новый удивительный мир, в них он увидел самого себя. Об этом актер еще расскажет на следующих выступлениях, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Таллине, Риге и Вильнюсе. Ближайший спектакль намечен в ЦДХ на 19 апреля.

Уже четыре года каждую неделю выходит авторская часовая радиопередача Петра Мамонова «Золотая полка», в которой он знакомит слушателей с тем, что считает золотым фондом российской и мировой культуры — классической и эстрадной музыкой, произведениями литературных классиков. При этом каждый выпуск привязан к одному из православных праздников. Познакомиться с записями можно на сайте petrmamonov.ru. В этом году также планируется издание сборника стихов Петра Мамонова, в который войдут 500 стихотворений автора, в том числе самые первые, написанные в юности.

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