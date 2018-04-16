В Ярославле проходит X фестиваль «Будущее театральной России»

С 13 по 22 апреля в Ярославле проходит юбилейный, десятый молодежный фестиваль «Будущее театральной России».

— Каждую весну Ярославль ждет этого праздника молодости и таланта. В этом году повод вдвойне радостный. Фестиваль юбилейный, десятый по счету. 10 лет он живет, развивается, меняется, но неизменным остается интерес к нему как самих участников, так и зрителей — ярославцев и гостей города, — сказала на открытии фестиваля директор регионального департамента культуры Марина Васильева . — Для нынешних студентов эти своего рода дипломные испытания — большой шаг в будущую профессию.

Марина Васильева добавила, что Правительство области и департамент культуры и в дальнейшем будут содействовать проведению фестиваля, важная миссия которого — поддержка театральной провинции и развитие театрального образования в регионах.

«Будущее театральной России» является всероссийской биржей талантов. В Ярославль съезжаются режиссеры и художественные руководители, так называемые «купцы», которые приглашают начинающих актеров в свои театры. Благодаря фестивалю вчерашние студенты получают трудоустройство, а региональные театры пополняют свои труппы молодыми артистами.

Кроме того, на мастер-классах студенты региональных вузов получают возможность прикоснуться к бесценному опыту ведущих российских актеров, режиссеров и театральных педагогов. За 10 дней фестиваля свое мастерство покажут более 300 студентов театральных вузов со всей страны: из Ярославля, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Москвы, в том числе из Школы-студии МХАТ, РИТИ-ГИТИС, Высшего театрального училища им. Щепкина.

Фестиваль открылся в Волковском театре показом спектакля «По Руси» Российского института театрального искусства (ГИТИС). Мероприятия состоятся также и на площадках Ярославского государственного театрального института и Ярославского камерного театра.

Справка

Фестиваль «Будущее театральной России» проводится в Ярославле начиная с сезона 2008 — 2009 годов. За десятилетие здесь было сыграно около 200 студенческих спектаклей. В качестве символических подарков раздали более 300 килограммов апельсинов.