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В Воронеже поставят спектакли по пьесам, написанным подростками
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В Воронеже поставят спектакли по пьесам, написанным подростками 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Воронеже снова пройдет фестиваль «Шекспирия», направленный на развитие личности, творческого потенциала, социальной и психологической адаптации подростков.
Главной частью фестиваля станет проект «Классная драма». С 14 по 26 мая 20 подростков, которые подадут заявки на участие, будут учиться писать пьесы. Итогом их занятий станет несколько готовых произведений, которые поставят на сцене театра драмы имени Кольцова. Ставить их будут профессиональные режиссеры — Владимир Петров, Руслан Маликов, Никита Рак, Антон Тимофеев, а играть — профессиональные актеры воронежских театров и студенты института искусств. Показ спектаклей пройдет 26 мая.
Также в рамках фестиваля пройдут лекции театральных деятелей из России и Великобритании, практические лаборатории для преподавателей английского языка «Английский через театр» и выступления авторов театрально-образовательных проектов и практик.
Фестиваль «Шекспирия» проведет также конкурс школьных спектаклей. Экспертное жюри посмотрит видеозаписи спектаклей, созданных и сыгранных детьми, а лучшие из них будут представлены на открытой сцене Центрального парка культуры и отдыха.
Самым масштабным мероприятием проекта станет городской праздник в Центральном парке культуры и отдыха, который на день станет фестивальным городом «Шекспирией». Целый день там будут выступать творческие коллективы, работать ярмарка мастерских, проходить игровые и познавательные активности. Собранные в рамках фестивального дня средства будут направлены в фонд «Добросвет».
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