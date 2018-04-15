В Москве будут объявлены лауреаты «Золотой Маски» 

Торжественная церемония награждения состоится на Новой сцене Большого театра. Победителей будет большое количество, как сообщили организаторы мероприятия в связи с тем, что на конкурс представлены саме разнообразные жанры сценического искусства — от кукольного театра до оперы и балета. Всего было просмотрено 832 спектакля, из которых отобрано 62.
По просьбе режиссёра из списка номинантов исключили спектакль Константина Богомолова «Дракон», так как в нём должен был участвовать Олег Табаков, который скончался 12 марта, а также постановку Анатолия Васильева «Старик и море».