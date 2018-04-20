«Золотая Маска»-2018: награда Елены Соловьевой и другие итоги конкурса в драме

Вечные ценности

С точки зрения географии награда новокуйбышевского театра оказалась на этом конкурсе скорее исключением, чем правилом. В драме, в отличие от кукол и музыкальных номинаций, почти все премии распределились между московскими и петербургскими театрами.

Правда, эта сторона вопроса меньше всего волновала участников и болельщиков, зато предсказуемость главных лауреатов заставила иронизировать самих награжденных. К известной шутке «кого ни номинируй, победит Бутусов » добавилась новая. Когда Юрий Бутусов действительно вышел получать очередную «Маску» за режиссуру (присужденную, вопреки ожиданиям, не за московские «Барабаны в ночи», а за петербургского «Дядю Ваню»), то выразил недоумение, почему в этой номинации все время награждают его, а «лучший спектакль ставит Лев Абрамович, Римас Владимирович, Андрей иногда» — имея в виду Додина , Туминаса и Могучего.

И не ошибся: «Маску» в большой форме тут же забрал Лев Додин, за спектакль «Страх. Любовь. Отчаяние» по Бертольту Брехту . Действие постановки по пьесам конца 1930-х — начала 1940-х происходит на авансцене. Внешнего действия мало, герои просто разговаривают, сидя за столиками: слева сюжеты из жизни Германии 1930-х, справа — рассуждения из «Разговоров беженцев». В сумме — довольно страшное предостережение, нетипичное по форме, но очень додинское по интонации и теме.

"Мир находится в безумном состоянии, в любой момент он может взорваться, и, мне кажется, несмотря на все праздничное сегодня самочувствие, театр обязан об этом помнить, говорить, шептать и кричать", — сказал Лев Абрамович, получая «Маску».

Награду в малой форме тоже забрал Питер — «Чук и Гек» Михаила Патласова , поставленный в Александринском театре. В основе спектакля не только одноименный рассказ писателя, но и дневники Аркадия Гайдара , и документальные свидетельства репрессированных в сталинские годы. Лучшим спектаклем в куклах оказался тоже совсем не детский «И дольше века длится день» по одноименному романа Чингиза Айтматова , совместный проект Музея истории ГУЛАГа и творческого объединения «Таратумб».

Награды и сюжеты

При всей предсказуемости двух главных премий, многие «Маски» оказались долгожданными наградами «молодых» (нужно учитывать всю относительность этого понятия в театре) или работающих в независимых проектах. Наверное, громче всех приветствовал зал первую персональную «Маску» художника Ксении Перетрухиной . Инклюзивный спектакль «Упсала-цирка» «Я Басе» стал лучшим в «Эксперименте». В драматургической номинации победила пьеса «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова и одноименный спектакль «Театра.doc».

Кроме того, Серебренников получил режиссерскую «Золотую Маску» за спектакль «Чаадский» в «Геликон-опере», а коллектив «Гоголь-центра» — спецприз драматического жюри.

Тут нужно сказать, что стилем церемонии, подготовленной в этом году режиссером Ниной Чусовой и художником Галей Солодовниковой , стал ретрофутуризм. Так, как представили гипотетическое будущее постановщики, изображали его всю вторую половину 20 века.

Навязали на «Маску»

Теодором Курентзисом. Если не считать кукол, из регионов в драматических наградах прозвучали только Хабаровск и Новокуйбышевск. Спектакль «Детство» Хабаровского ТЮЗа получил спецприз жюри, костюмы Елены Соловьевой к «Королю Лиру» принесли «Маску» новокуйбышевской «Грани». Победа в этой номинации была наиболее вероятной хотя бы с точки зрения арифметики — что никак не умаляет ее, просто у Елены Соловьевой было три соперника, а у Дениса Бокурадзе в режиссерской — 26, почувствуйте, как говорится, разницу. Но мало кто верил, что вторая «Маска» возможна сразу после прошлогодней, когда высшей театральной награды страны удостоились костюмы «Корабля дураков». Удача редко улыбается одному и тому же номинанту два раза подряд, хотя бывало и так, что один человек забирал три награды за вечер — так случалось с Сергеем Женовачом

К тому, во что одеты актеры, художник Елена Соловьева и режиссер Денис Бокурадзе подходят с особым вниманием. В «Короле Лире» для грубых, напоминающих власяницу одежд потребовалось столько шерстяного полотна, что вязальщиц искали через соцсети. Усилия не пропали даром — костюмы «Грани» второй раз подряд признали лучшими, на этот раз они обошли образы, созданные Александром Шишкиным в спектакле Театра им. Пушкина «Барабаны в ночи», Екатериной Шапошниковой для спектакля якутского театра «Олонхо» «Воительница-Джырыбына» и Алексеем Унесихиным для серовского «Сучилища».

"Лир" участвовал в конкурсе еще в трех номинациях: «Драма/Спектакль малой формы», «Драма/Работа режиссера» (Денис Бокурадзе), и «Драма/Работа художника по свету» ( Евгений Ганзбург ). В последней жюри отметило работу Стаса Свистуновича ("Губернатор" БДТ).