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Noize MC везет на «НАШЕСТВИЕ» оркестр народных инструментов
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Noize MC везет на «НАШЕСТВИЕ» оркестр народных инструментов 

Национальная Служба Новостей 28 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
3, 4 и 5 августа все любители рок-музыки встретятся на фестивале «НАШЕСТВИЕ» в Большом Завидово. В этом году в числе частников Главного приключения года — Noize MC. Музыкант не только выступит на «НАШЕСТВИИ» после пятилетнего перерыва, но и впервые выйдет на главную сцену фестиваля. Noize MC готовит для зрителей Главного приключения года невероятный сюрприз. Все хиты артиста прозвучат в сопровождении оркестра русских народных инструментов Белгородской филармонии. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как сложился этот неожиданный дуэт, читайте только на НСН.
«Это оркестр Белгородской филармонии под управлением Евгения Алексеевича Олешникова. Евгений Алексеевич — мой преподаватель по классической гитаре, я у него учился в музыкальной школе, когда жил в Белгороде и даже планировал после школы продолжать обучение у него в музучилище имени Дегтярева. Однако, к 11 классу передумал и решил поступать в университет в Москве, что, наколько я помню, довольно сильно расстроило моего учителя. Пару лет назад я решил найти его в соцсетях, что, собственно, сразу и сделал. Отправил ему длинное сообщение, полное благодарных сантиментов. На следующий день пришел ответ, состоящий из двух слов: спасибо, успехов! Я, конечно, офигел. Думаю, Евгений Алексеевич, ну вы и сухарь! Однако, прошло где-то полтора года и прошлым летом уже он мне написал с предложением вместе выступить с оркестром в Белгородской филармонии», — рассказал Noize MC.
Напомним, билеты на Главное приключение года уже можно приобрести в кассах фестиваля в Москве и регионах и на официальном сайте nashestvie.ru.
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