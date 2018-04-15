«Все идет по графику»: реконструкцию «Зелёного театра» в Ростове должны завершить к началу ЧМ-2018

Пребывающий многие годы в полуразрушенном состоянии Зелёный театр, расположенный в парке Революции, обретает новую жизнь. Реконструкцию планировалось начать еще в 2003 году, но сроки неоднократно переносились. В этот раз все иначе — работы действительно стартовали, о чем свидетельствует наличие ограждений, строительных лесов и спецтехники.

— Реконструкция началась в начале года, за это время мы успели укрепить ветхие конструкции, и теперь занимаемся заливкой фундамента на площадке, где будут располагаться зрительские места. Всё идет по графику, готовый объект должны сдать летом, как раз перед началом чемпионата мира по футболу, — рассказал 161.ru один из рабочих.

Ремонтом «Зелёного театра» занимается «Группа Агроком» бизнесмена Ивана Саввиди . Известно, что объем инвестиций составляет более 100 млн рублей. Получить более подробную информацию от компании-инвестора нам не удалось: в пресс-службе «Группы Агроком» пообещали ответить на вопросы редакции 161.ru только на следующей неделе.

«Зелёный театр» является достопримечательностью нашего города и частью объекта культурного наследия федерального значения — Ростовского государственного драматического театра имени Горького. Согласно проекту, он обретет вид, который имел в 1956 году. Летняя площадка сможет вмещать 1200 человек, а площадь сцены составит 300 кв. м. Здесь будут показывать спектакли, фильмы, проводить городские праздники и концерты.