За занавесом: Ольга Каталина — о помощи артистам старшего поколения

15 апреля — последний день доброго городского фестиваля «Пасхальный дар». Добрый он, потому что благотворительный: пять процентов от всех продаж переведут фондам-участникам. Mos.ru пообщался с генеральным директором благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист». Ольга Каталина рассказала, зачем нужны подобные фестивали и в чем особенность работы с людьми творческих профессий.

— Ольга Евгеньевна, как появился благотворительный фонд «Артист»?

Мария Миронова, Игорь Верник, — Его учредили известные артисты Евгений Миронов Леонид Ярмольник и продюсер Наталья Шагинян-Нидэм . Это произошло в 2008 году. Наш фонд оказывает поддержку деятелям культуры старшего поколения. Тем, кто когда-то блистал на сцене, был успешным и любимым, но после выхода на пенсию оказался без внимания и — по большей части — в трудной жизненной ситуации. И мы говорим не только о материальной стороне. Мы говорим и о десоциализации, отсутствии привычного общения и востребованности. А ведь именно это главное для творческого человека.

— Кто с точки зрения фонда входит в категорию деятелей искусств?

— Это артисты, работники сцены, режиссеры, бутафоры, гримеры, композиторы, работники радио и так далее. Круг очень широкий.

— Расскажите про работу фонда.

— Первое направление — медицинская программа SOS, в рамках которой мы оказываем помощь лекарствами, средствами реабилитации, лечением и реабилитацией. Сюда же входит уход сиделок для тех, кому это необходимо. Помогаем и в обычном бытовом плане, например сделать уборку или помыть окна по весне. Все это удается в том числе и благодаря нашим волонтерским отрядам.

Вторая наша программа называется «Признание в любви». Она направлена как раз на решение проблемы десоциализации. Мы приглашаем наших ветеранов на концерты, выставки, спектакли и городские мероприятия. Спасибо большое всем театрам и музеям, которые таким образом нас поддерживают. Мы все вместе празднуем дни рождения, встречаемся за общим столом, организуем чаепития. Отправляем открытки по праздникам, наши волонтеры приходят к подопечным в гости с цветами и подарками. Простое человеческое внимание дорогого стоит. Волонтеры — люди особенные, они наполняют глубоким смыслом не только чужую, но и свою жизнь. Как говорят, легко любить все человечество, а ты попробуй полюби своего соседа.

Любой наш ветеран всегда может прийти в офис фонда и поделиться чем-то — радостью или проблемой, попить чай с координаторами программ. Эта дружба и теплые отношения очень важны и для нас, и для наших ветеранов.

— Какого возраста в основном ваши подопечные?

— Мы считаем, что 75 лет и старше, но в основном намного старше. Фонд выпускал проект «До и после» вместе с Мастерской Дмитрия Брусникина , фестивалем «Территория» и Театром наций. В нем участвовали наши ветераны и молодые студенты. Целью проекта было объединить артистов старшего поколения и тех, кто на театральный путь только вступает, проследить связь разных поколений артистов, понять, что между ними — пропасть или неразрывная нить? К первой встрече со студентами мастерской мы готовили список с именами, регалиями и возрастом наших подопечных. И вы знаете, в том списке, к удивлению юных артистов, средний возраст их коллег оказался около 85 лет.

Есть среди подопечных и столетние. Как раз недавно мы отмечали день рождения одной из актрис — 103 года. Увидев ее, вы никогда бы не дали ей этого возраста. Она прекрасно выглядит и следит за собой. Наверное, причина в невероятной любви к жизни и к профессии. Артист всегда несет в себе любовь, он всегда должен быть красив, должен нам что-то дарить. Несмотря на возраст, болезни или жизненные неурядицы. А мы, в свою очередь, благодарны им за это и поддерживаем их.

— Почему вы решили участвовать в фестивале «Пасхальный дар»?

— В этом году Правительство Москвы предложило провести первый большой благотворительный фестиваль. Мы, фонды, понимаем и говорим, что разовые акции по сбору средств перестают эффективно работать. И мы рады, что город в этом году нас поддержал. Мы перешли в рамках этого фестиваля от сбора средств для фондов на экстренную помощь посредством боксов, СМС и так далее к системе, дающей фондам возможность четче бюджетировать приход-расход и максимально не допускать стихийности. Пять процентов от продаж во время проведения «Пасхального дара» будет перечислено фондам-участникам. И здорово, когда люди приходят на фестиваль, отдыхают, покупают булочку или сувениры, параллельно участвуя в благотворительности. Праздник становится ярче и добрее.

СМС-сообщения гости фестиваля тоже могут отправлять — на единый номер 7715 со словом «Добро» или воспользоваться ныне модным QR-кодом.

— Что происходило на вашей площадке на фестивале?

— Как вы оцениваете фестиваль?

— На мой взгляд, очень важна информационная составляющая, возможность поговорить о благотворительности, познакомить зрителей с фондами. Кто-то из гостей потом может прийти в фонд и предложить помощь — материальную или волонтерскую. Также мне кажется очень важной роль города. Правительство Москвы позаботилось о том, чтобы помочь было легко: хотите — через СМС, хотите — через QR-код, хотите — через покупку булочки на ярмарке.

Вообще нам кажется, что благотворительность должна быть повседневной — легкой и понятной. Например, когда мы с вами приходим в магазин, что-то покупаем, а рубль идет в пользу благотворительности.

— Чего вашему фонду удалось добиться в 2017 году?

— Мы стратегически расширили поле работы. Если раньше у нас были Москва, Санкт-Петербург и Саратов, то в прошлом году мы стали оказывать помощь деятелям культуры и искусства еще и в малых городах России. Количество подопечных фонда увеличилось на 411 человек. Таким образом, сейчас у нас 63 города и больше двух тысяч подопечных.

В 2017 году мы собрали около 77 миллионов рублей. На программы помощи и работу фонда было использовано около 75 миллионов. В два раза — с 10 до 21 тысячи рублей — увеличилась средняя сумма помощи на одного подопечного.

Лекарства получили более 1300 человек, в санатории направлено свыше 200 подопечных. За социально-бытовой помощью к нам обратились более 700 раз, потому что такая помощь нужна ежемесячно, а за материальной — 265 раз.

— Каковы основные источники финансирования фонда?

— В прошлом году мы стали получателями в том числе и государственной помощи на реализацию программы социальной поддержки деятелей культуры. Это во многом и позволило нам так стремительно развиваться в регионах. Также нас много лет поддерживает Департамент социальной защиты населения города Москвы. На средства субсидии мы оказываем лекарственную помощь нашим деятелям культуры, проживающим в Москве. Традиционный для нас источник средств — ежегодные благотворительные концерты: собранные от продажи билетов средства фонд направляет на основную программу помощи SOS.

Для любого фонда очень важно, чтобы структура пожертвований была максимально диверсифицирована, когда нет зависимости от одного источника. Среди наших партнеров есть и представители бизнеса, которые активно участвуют в благотворительных программах фонда. Хотелось бы, чтобы в России это стало так же популярно, как на Западе. Там благотворительность — часть корпоративной культуры.

Есть среди наших партнеров и частные дарители, меценаты. Мы ежегодно празднуем день рождения фонда и приглашаем друзей и дарителей. В день рождения принято дарить подарки, а для фонда лучший подарок — любое пожертвование. Это уже стало доброй традицией. В этом году фонд празднует 10-летний юбилей!

Наша уникальная история — театральный марафон, который проходит ежегодно с 27 марта (Международный день театра) до начала июня. Театры Москвы дают благотворительные спектакли и переводят в фонд средства. И зрители слышат, что часть средств от продажи билетов пойдет на благотворительность, мы записываем аудиоролик, который оповещает об этом перед началом спектакля. Это приятно: ты вроде просто купил билет, чтобы посмотреть спектакль, а оказывается, что еще и помог ветеранам театра и кино.

Помогают собирать средства и другие фандрайзинговые акции. Например, в начале нового театрального сезона мы проводим велозаезд «Театралли», когда собираются артисты московских театров — и молодое поколение, и ведущие, любимые артисты, и мы все вместе проезжаем по Бульварному кольцу на велосипедах. Велозаезд тоже проходит при поддержке города. Присоединиться может каждый, сделав пожертвование.

К сожалению, частных пожертвований у нас немного. Я связываю это с особенностью нашего фонда. Во-первых, мы помогаем взрослым людям. К тому же многие готовы помогать, только если они видят, кому именно и на что нужна помощь, максимально детализованно. Условно — мальчику Вове с голубыми глазами и кудрявыми волосами на операцию. А наши подопечные — артисты, люди другого поколения, им трудно публично рассказывать о своих проблемах и просить помощи. Поэтому мы не выкладываем фотографии, не говорим, кому именно собираем средства, лишь оповещаем на что. Впоследствии, безусловно, отчитываясь перед дарителем.

— Как деятели искусства попадают к вам в фонд?

— Это еще одна особенность «Артиста». Обычно ведь в фонды обращаются родственники. А очень многие из наших подопечных, к сожалению, одиноки. И мы стараемся сами их находить, с помощью администраций театров и молодых артистов, чьими учителями они были.

— Расскажите о планах фонда на этот год.

— Мы планируем дальше работать с регионами. Очень надеемся привлекать региональный бизнес. Также мы, конечно, продолжим развивать тему связи поколений. Актеры старшего поколения уходят из жизни, и очень важно сохранять их наследие. В этом смысле очень успешным стал наш проект «До и после», когда молодые люди рассказывают истории ветеранов сцены.

С точки зрения программной помощи в планах дальнейшее развитие медицинских направлений, оказание качественной медико-социальной помощи, специализированного геронтологического наблюдения и долговременного ухода. Наша главная задача — улучшать качество жизни, насколько это возможно, и не допускать перехода подопечных из своих квартир в дома престарелых из-за отсутствия возможности самостоятельно ухаживать за собой, потому что тогда их мир рушится. Для них это не просто квартира — это вся их жизнь, своеобразный музей с книгами, фотографиями и воспоминаниями. Активное долголетие — наш девиз!

Нам в этом году исполняется 10 лет, мы хотим широко отметить эту дату. Вообще юбилей 27 октября, но мы готовим масштабную программу. Не будем пока раскрывать подробностей, но совершенно точно от фонда это будет театральная история с вовлечением большого числа любимых артистов и зрителей.

И еще мы очень надеемся, что продолжим наши проекты с городом. Фестиваль «Пасхальный дар» — хорошее начало в этой области. Москва меняется, в ней постоянно появляется много новых современных проектов. И включать в них элемент благотворительности — очень современно и своевременно.