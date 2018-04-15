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Оперу «Боярыня Вера Шелога» покажут на Манежной площади Москвы
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Оперу «Боярыня Вера Шелога» покажут на Манежной площади Москвы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В последний день фестиваля «Пасхальный дар» на Манежной площади покажут оперу «Боярыня Вера Шелога». Партии исполнят артисты Оперного театра‐музея при Доме Станиславского. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.
Действие оперы происходит в 1555 году в Пскове. Иван Шелога, муж боярыни, отправляется на войну. В его отсутствие боярыня рожает дочь и рассказывает своей сестре Надежде, что настоящий отец ребенка — царь Иван Грозный.
Опера начнется 15 апреля в 12:00. Сайт мэра Москвы будет вести прямую трансляцию.
Приуроченный к главному христианскому празднику фестиваль «Пасхальный дар» стартовал в Москве 7 апреля. В его рамках город украсили яркими атрибутами Пасхи, а для жителей города и гостей столицы подготовили увлекательные мероприятия на 38 специальных площадках.
На всех праздничных площадках проходили тематические мастер-классы. Посетителей учили расписывать пасхальные яйца, а также им предлагали отведать необычные праздничные угощения — пасхальные куличи с экзотическими вкусами или, например, вареные страусиные яйца.
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