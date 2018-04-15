Оперу «Боярыня Вера Шелога» покажут в центре Москвы 15 апреля

Оперу «Боярыня Вера Шелога» покажут на Манежной площади в Москве в воскресенье, 15 апреля — в последний день фестиваля «Пасхальный дар». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт мэра.

Зрители увидят выступление артистов Оперного театра-музея при Доме Станиславского. Начало в 12:00.

Действие постановки разворачивается в 1555 году в Пскове. Муж боярыни Иван Шелога отправляется на войну. В его отсутствие героиня рожает дочь и рассказывает сестре, что настоящий отец девочки — царь Иван Грозный

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