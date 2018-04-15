Дмитрий Нагиев обрел в Америке брата

Дмитрий Нагиев , кажется, работает и днем и ночью. Армия его поклонниц растет на глазах, и не удивительно. То он снимается в сериале, то играет в театре, то ведет шоу. Как говорится, «и швец, и жнец» — его знает и любит самая разная аудитория. Но, видимо, российского зрителя Диме уже мало. Искать счастья Нагиев отправился в США, о чем и сообщил в своем «Инстаграме».

«Долго пробовал себя в разных профессиях, и наконец, нашел то, что давно искал. Богатого брата в Голливуде», — сообщил Нагиев.

Подписчики приняли пост «за чистую монету», и стали уговаривать Диму не уходить со съемочных площадок. Только отойдя от первого шока, они сообразили, что это шутка — ведь Нагиев сфотографирован с известным немецким актером Тилем Швайгером. Надо заметить, что мужчины действительно похожи.