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Дмитрий Нагиев обрел в Америке брата
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Дмитрий Нагиев обрел в Америке брата 

WomanHit.ru 28 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Дмитрий Нагиев, кажется, работает и днем и ночью. Армия его поклонниц растет на глазах, и не удивительно. То он снимается в сериале, то играет в театре, то ведет шоу. Как говорится, «и швец, и жнец» — его знает и любит самая разная аудитория. Но, видимо, российского зрителя Диме уже мало. Искать счастья Нагиев отправился в США, о чем и сообщил в своем «Инстаграме».
«Долго пробовал себя в разных профессиях, и наконец, нашел то, что давно искал. Богатого брата в Голливуде», — сообщил Нагиев.
Подписчики приняли пост «за чистую монету», и стали уговаривать Диму не уходить со съемочных площадок. Только отойдя от первого шока, они сообразили, что это шутка — ведь Нагиев сфотографирован с известным немецким актером Тилем Швайгером. Надо заметить, что мужчины действительно похожи.
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