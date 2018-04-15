В Удмуртии состоится премьера редкой оперы Римского-Корсакова

ИЖЕВСК, 15 апреля. / ТАСС /. Премьера оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова состоится в государственном театре оперы и балета Удмуртии. Особенностями постановки станут духовное содержание и наклоненная к зрителям сцена, сообщила в интервью ТАСС руководитель литературно-драматической части театра Анна Попова

"Эта опера ставится очень редко, на данный момент в мире не более пяти постановок. Обращались к ней крайне редко и в советское время, потому что она связана с духовными текстами. Российский зритель обычно может увидеть оперу только в Санкт-Петербурге, Москве, а в провинциях за нее берутся крайне редко", — рассказала собеседница агентства.

Образы и действо

Композитор Николай Римский-Корсаков приступил к своей 14-й, предпоследней, опере в начале 1900-х годов. Сюжет взят из двух древнерусских легенд XIII века — о «Невидимом граде Китеже» и сказании о святой княгине Февронии Муромской. Источником либретто стали летописи, легенды, сказания, народные песни, былины и духовные стихи. В спектакле события эпохи татаро-монгольского владычества приобрели фантастическую окраску: град спасли от разорения божьим промыслом.

Постановка театра оперы и балета Удмуртии, по словам Поповой, отходит от точной временной привязки к русскому средневековью и получает большую свободу трактовки образов. Это передается в том числе через костюмы героев. «Мелькают и соболиные шапки, и кафтаны, и какие-то современные покрои, и советские чемоданы. Каждая деталь относится к какому-либо историческому периоду, но все эпохи перемешаны», — сказала она, отметив большой труд работников пошивочного цеха.

Схожие приемы использованы по отношению к антигероям: захватчики Руси предстают в агрессивных нарядах преимущественно темных тонов: «с атрибутами тевтонских рыцарей, жесткими клепками, цепями и рогами». «Конкретной привязки к тому, что это образы монголо-татар там нет, это просто внешние враги России», — уточнила Попова.

Несмотря на современность сценических решений, опера сохранила привязку к отражению русской духовности, которая передается через тему противостояния России и внешних врагов государства, пояснила собеседница агентства. Герои и действа призваны рождать аллюзии. «Люди в бушлатах мелькают среди защитников Китежа, шинели связывают с Великой Отечественной войной. Главные герои тоже имеют аналоги исторических личностей: княжий Всеволод ассоциируется с Николаем II , главный предатель Гришка Кутерьма, который мечется между богом и чертом — с Григорием Распутиным , князь Юрий — с Александром III», — пояснила руководитель литературно-драматической части театра.

Приподнятая сцена и настоящее озеро

Опера бюджетом около 9 млн рублей стала самой дорогой в истории удмуртского театра, говорил ранее журналистам ее режиссер, заслуженный деятель искусств республики Николай Маркелов . Масштаб постановки соответствует смете, сценография полна множества технологических находок, например, публику ждут огромные куполообразные декорации и трансформирующиеся части сцены.

"Сцена сама необычная: она приподнята на 11 градусов (это максимально разрешенный градус), скатывается к низу, где расположено подобие озера. То есть на сцене устроен настоящий водоем. Этот скат позволяет зрителю как на ладони видеть всю картину, которая разворачивается перед ним", — рассказала Попова.

Еще одной особенностью оперы является то, что ее постановкой занимался главный балетмейстер театра. «Но это не первый опыт Николая Маркелова в качестве режиссера опер: он ставил в нашем театре спектакль „Турандот“ и „Кармен“ в Йошкар-Оле. В этот раз он работал вместе с художником из Санкт-Петербурга Сергеем Новиковым , который занимался сценографией и костюмами», — рассказала Попова.

Продолжительность спектакля в трех действиях — 180 минут. По данным на сайте театра, свободных билетов в продаже не осталось.

"Нам бы хотелось думать, что это опера для любого зрителя, но чтобы прочитать все ее коды, я думаю, это должна быть очень интеллигентная публика", — сказала Попова.

"Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" пройдет в рамках фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» и станет кульминации юбилейного 60-го сезона театра.