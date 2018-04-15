Евгений Сидихин: Я должен быть лучшим

новый сериал «Березка» стартовал на канале «Россия 1». «Вечерка» побеседовала с актером Евгением Сидихиным , сыгравшим в 16-серийном фильме.

Многосерийная мелодрама «Березка» покажет телезрителям закулисье легендарного танцевального ансамбля, который отмечает свое 70-летие.

— Ансамбль «Березка» — один из символов Советского Союза. Как вы думаете, почему сейчас такой интерес ко всему, что связано с СССР?

— Это ностальгия по молодости. Человек так устроен — всегда обращается к своему прошлому. Это нормально, иначе невозможно ответить на вопрос: кто ты?

— Большой артистический коллектив — это всегда «интриги, расследования», во всяком случае, есть такой стереотип. Действительно в артистической среде накал страстей сильнее?

— Нет, я так не считаю. Артисты тоже разные бывают. Основываясь на моем опыте работы в двух театрах: в БДТ и в Театре имени Ленсовета, я бы сказал, что артисты, наоборот, более сдержанные люди. Это мое мнение. Много информации приходится переваривать, примерять на себя различные жизненные обстоятельства. А это тоже определенный жизненный опыт.

— Ваши воспоминания о 80-х каким сохранили это время?

— В 1982 году я поступил на актерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, потом меня забрали в армию, затем снова вернулся в институт. И вся моя жизнь проходила в его стенах. А все, что было вокруг, было вокруг. В общем, учеба меня поглощала полностью.

— После первого курса вас забрали в армию, вы попали в Афганистан. Когда вернулись после службы, не было ощущения, что все здесь ерундой занимаются?

— Нет, не было абсолютно. Последнее время, уже перед дембелем, я засел в библиотеку, дорвался до книг. Искал ответы на мучающие меня вопросы у Барбюса, Фолкнера, Хемингуэя. Но остался недоволен. Ремарк в то время впервые в мою жизнь вошел… Мне повезло, что такая возможность была. И после возвращения в Питер я решил не восстанавливаться в институте на втором курсе, а заново поступать, тем более курс набирал Лев Абрамович Додин . Мне повезло — Додин меня взял. И я у него отучился с большим удовольствием.

— В «Березке» вы играете отца одной из главных героинь. А в жизни вы отец трех дочек. Как дочки реагируют на ваши роли?

— Старшая Полина уже имеет право меня отругать за какие-то вещи. И я ее понимаю: когда она приходит на спектакль, ее папа должен быть лучшим. Она же в это с детства верит. Если я не оправдываю ее ожиданий, то могу и получить (cмеется). Что касается маленькой, мне тоже очень важно ее мнение. Допустим, я снялся в «Отеле Элеон». Я знаю, что она этот сериал иногда смотрит. Мне важно было услышать, вписался ли я в эту историю.

— Ваша старшая дочь Полина — актриса. Не отговаривали дочку?

— Нет, не отговаривал. С детства было понятно, что это ее, что она больше меня подходит для этой профессии. Что и подтверждается сейчас. Буквально вчера мне позвонил знакомый артист, который был у нее два дня назад на моноспектакле в Москве. И в таком волнении мне об этом рассказывал… Или вот Полина снималась с Лешей Гуськовым. Он мне написал потрясающее sms. Мне как отцу было очень приятно, я ему очень благодарен. Это еще раз подтверждает, что дочь сделала верный выбор.

— У вас и жена актриса. Есть шансы у средней и младшей дочек в такой семье пойти по другой дороге?

— Я думаю, что бы они ни выбрали в жизни, они все равно проявят себя как творческие натуры. Это заложено в них с детства. И среднюю я таскал за собой по съемкам, и младшая, как только ходить научилась, сразу оказалась за кулисами театра. На съемочной площадке была, даже снималась уже.

— Ваши девочки веревки из папы вьют?

— Если и вьют, то делают это так искусно, что я не замечаю. Мне кажется, что с пацанами все-таки сложнее. Я всегда говорил: девочку легче любить. Любить, помогать, быть рядом в нужный момент.

— А вас строго воспитывали?

— Да уж построже (cмеется). Но и время было другое, другие возможности. Телевизор — до девяти часов. Отбой, подъем по расписанию. Но с мальчиками так и надо, это правильно.

Родители поддержали ваше решение стать актером?

— Это было для них неожиданно, но они отнеслись с пониманием. И рады были, что я решил учиться, а не сразу идти работать. Они, как бы сложно ни было, сказали, что всегда помогут мне.

— Но вы занимались вольной борьбой. Были чемпионом. А пошли в театральный вуз…

— Да, я был несколько раз чемпионом города среди юношей. На самом деле спорт — прекрасное подспорье для творческого человека. И в нашей профессии спортивность всегда приветствуется.

— Были моменты, когда пожалели о своем решении быть актером?

Нет, никогда. Даже тогда, когда приходилось в буквальном смысле выживать. Приехать в театр, сыграть спектакль с любимыми партнерами — это большая радость. А потом — снова ремонтировал машины или «бомбил»: времена были тяжелые, зарплата — смешная, ее хватало на неделю.

— С семьей проводите много времени?

— Общения с близкими никогда не бывает много. Мы живем, плывем по течению и забываем, как ценно то время, которое мы проводим с родными.

— Спортом на отдыхе занимаетесь?

— Для поддержания физической формы предпочитаю поработать. Что-то по дому сделать, а чаще на даче, где объем работы неиссякаемый.

ДОСЬЕ

Евгений Сидихин родился в Ленинграде в 1964 году. Актер театра и кино, телеведущий. До 1990-х был актером БДТ им. Товстоногова. В фильмографии актера более 100 ролей в фильмах и сериалах, среди них — «Литейный», «Бандитский Петербург», «В зоне риска», «Дети чугунных богов», «Обитаемый остров» и др.