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В Удмуртии прошла премьера оперы Римского-Корсакова на наклонной сцене с озером
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В Удмуртии прошла премьера оперы Римского-Корсакова на наклонной сцене с озером 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Премьера оперы «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова прошла в воскресенье в Удмуртии при полном аншлаге. Артисты сыграли на сцене с наклоном 11 градусов к зрительному залу, у основания которой располагалось настоящее озеро.
"Сцена представляет собой большой наклонный планшет, расположенный под максимально разрешенным углом — 11 градусов. Благодаря этому улучшен обзор, и все представление [видно] как на ладони", — рассказала ТАСС руководитель литературно-драматической части государственного театра оперы и балета республики Анна Попова.
Режиссером оперы, билеты на которую раскупили еще за сутки до начала представления, выступил заслуженный деятель искусств Удмуртии Николай Маркелов, сценографией занимался художник из Санкт-Петербурга Сергей Новиков. В спектакле использовались огромные куполообразные декорации и специально сшитые костюмы, некоторые — в единственном экземпляре, а также разнообразные предметы бутафории. Постановка, по словам Маркелова, стала самой дорогой в истории удмуртского театра, ее бюджет — около 9 млн рублей.
Сюжет почерпнут из двух древнерусских легенд XIII века — о «невидимом граде Китеже» и сказании о святой княгине Февронии Муромской. Источником либретто стали летописи, легенды, сказания, народные песни, былины и духовные стихи. В спектакле события эпохи татаро-монгольского владычества приобрели фантастическую окраску: град был спасен от разорения божьим промыслом.
Постановка театра оперы и балета Удмуртии отходит от точной временной привязки к русскому средневековью и получает большую свободу трактовки образов. «Это спектакль о бесконечном сопротивлении русского духа внешним врагам», — рассказал журналистам Маркелов.
"Эта опера ставится очень редко, на данный момент в мире не более пяти постановок. Обращались к ней крайне редко и в советское время, потому что она связана с духовными текстами. Российский зритель обычно может увидеть оперу только в Санкт-Петербурге, Москве, а в провинциях за нее берутся крайне редко", — отметила Попова.
"Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", по ее словам, войдет в репертуар театра. В следующий раз оперу можно будет посмотреть 19 апреля, также спектакли запланированы в мае.
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