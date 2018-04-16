Екатеринбургские театры взяли четыре «Золотых маски»

Сразу в четырех номинациях были отмечены театры Екатеринбурге. Артистка Анастасия Ермолаева получила «Золотую маску» в категории «Оперетта-мюзикл, женская роль» за свою роль Ям-Ям в спектакле «Микадо, или город Титипу». Также награду в категории «Современный танец, спектакль» получил театр «Провинциальные танцы», который поставил спектакль «Имаго-Ловушка».

«Мне нравится ставить спектакли у себя в театре, так как не существует очень жестких временных рамок. От идеи до премьеры может пройти год. Я начинаю «разминать» материал, существовать в нем, делать наброски, уходить от темы в «регулярную» жизнь, где есть спектакли и гастроли, потом возвращаться снова. И такая работа — это процесс, который приносит наслаждение и много открытий», — отметила постановки Татьяна Боганова.

Две награды достались спектаклю «Пассажирка», который поставили в Екатеринбургском театре оперы и балета.